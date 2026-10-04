Khởi tố 13 bị can trong vụ tổ chức sử dụng ma túy tại quán karaoke ở Hưng Yên

Các đối tượng và ma túy thu giữ tại Phòng VIP 6 quán Karaoke Bảo Châu. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Sáng 4/10, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can liên quan đến vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán Karaoke Bảo Châu, xã Văn Giang.

Trong đó, 11 bị can bị khởi tố về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; 2 bị can bị khởi tố về cả hai hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 25/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp Công an xã Văn Giang kiểm tra đột xuất quán Karaoke Bảo Châu, phát hiện 14 đối tượng tại 2 phòng hát có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại phòng VIP 6, lực lượng Công an thu giữ 0,5533 gam Ketamine, 1,0170 gam MDMA; tại phòng VIP 11, thu giữ 0,6896 gam MDMA, 2,1716 gam Ketamine; cùng nhiều dụng cụ liên quan đến việc sử dụng ma túy.

Tang vật ma túy thu giữ tại Phòng VIP 11 quán Karaoke Bảo Châu. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra xác định Lý Văn Thắng (SN 1985, quản lý quán Karaoke Bảo Châu) là người trực tiếp bán ma túy, bố trí địa điểm và điều phối nhân viên phục vụ tại các phòng hát có khách sử dụng ma túy.

Đáng chú ý, chủ quán Nguyễn Văn Nghiêm (SN 1976) và vợ là Chu Thị Giang (SN 1979) được xác định đã trực tiếp hướng dẫn Thắng và nhóm nhân viên bố trí các phòng hát để phục vụ khách có nhu cầu sử dụng ma túy.

Hiện Cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định.