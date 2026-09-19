Lũ sông Bùi tiếp tục biến đổi chậm

Mực nước sông Bùi đang biến đổi chậm. Ảnh: Hà Phương.

Hồi 9h00 sáng 19-9, Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ đã phát đi bản tin cảnh báo lũ khẩn cấp trên sông Bùi, một trong những tuyến sông đang gây tình trạng ngập lụt nghiêm trọng nhất cho nhiều khu vực của Hà Nội.

Số liệu quan trắc cho thấy, mực nước sông Bùi tại trạm thủy văn Yên Duyệt đo được hồi 8h00 là 7,88m (trên báo động III là 0,88m). Trong 12-24 giờ tới, mực nước sông Bùi tiếp tục biến đổi chậm.

“Mực nước sông Bùi có khả năng đạt đỉnh trong trong khoảng thời gian từ 10h đến 15h hôm nay, sau xuống dần…”, theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ vào sáng 19-9.

Mực nước sông Bùi vẫn ở mức cao đang ảnh hưởng ngập lụt nghiêm trọng đến các vùng trũng thấp, khu dân cư ven sông, nhất là tại các xã: Xuân Mai, Quảng Bị, Trần Phú, Phú Nghĩa, Hoà Phú…

Cùng với ngập lụt khu dân cư ven sông, cơ quan khí tượng thủy văn cũng nhận định: Mực nước sông Bùi vẫn ở mức rất cao cũng có thể gây sạt lở đất; ảnh hưởng đến an toàn các tuyến đê xung yếu, các ngầm, tràn, cầu, cống, đường giao thông...