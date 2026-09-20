Khẳng định trách nhiệm quốc tế, tạo động lực hợp tác phát triển

Việc người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với LHQ và hợp tác đa phương toàn cầu. Đây là diễn đàn có tầm quan trọng hàng đầu, nơi các quốc gia cùng trao đổi, tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề chung. Sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa khẳng định tiếng nói của Việt Nam, vừa cho thấy quyết tâm đóng góp chủ động, tích cực và có trách nhiệm vào công việc chung của cộng đồng quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Báo Nhân Dân

Kể từ khi gia nhập LHQ năm 1977, quan hệ giữa Việt Nam và tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh không ngừng được củng cố, tăng cường. LHQ luôn đồng hành, triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực, hiệu quả đối với Việt Nam trong quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế, xây dựng và phát triển đất nước. Ở chiều ngược lại, Việt Nam ngày càng có những đóng góp thực chất, đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế và chủ động tham gia, phát huy vai trò kiến tạo trong những lĩnh vực then chốt toàn cầu.

Một trong những đóng góp nổi bật của Việt Nam là tham gia tích cực, hiệu quả vào hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Đó là minh chứng rõ nét cho một Việt Nam sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm, chung tay vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững. Nền tảng hợp tác bền chặt ấy là cơ sở để Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp có trách nhiệm vào những mục tiêu chung của LHQ và cộng đồng quốc tế trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Tham dự Đại hội đồng LHQ khóa 81, Việt Nam tiếp tục khẳng định sự coi trọng vai trò trụ cột của LHQ trong duy trì hòa bình, an ninh, thúc đẩy phát triển bền vững và bảo vệ các giá trị chung của nhân loại; đồng thời đề xuất những ý tưởng, sáng kiến nhằm thúc đẩy các mục tiêu chung. Các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác cũng góp phần đưa quan hệ Việt Nam-LHQ đi vào chiều sâu, phát huy sự ủng hộ của hệ thống LHQ đối với các ưu tiên phát triển và sáng kiến của Việt Nam tại những diễn đàn đa phương.

Cùng với hoạt động đa phương, các hoạt động song phương của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hoa Kỳ có ý nghĩa thiết thực đối với việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.

Quan hệ hai nước đang duy trì đà phát triển tích cực, tạo nền tảng để cụ thể hóa các cam kết của lãnh đạo cấp cao, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực và đưa những định hướng lớn trở thành kết quả cụ thể. Bên cạnh đó, quan hệ chính trị-ngoại giao tiếp tục được tăng cường thông qua trao đổi, tiếp xúc ở các cấp. Kinh tế, thương mại và đầu tư duy trì đà tăng trưởng. Hợp tác quốc phòng, an ninh đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là trong khắc phục hậu quả chiến tranh. Khoa học, công nghệ mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng hạt nhân và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hoa Kỳ cũng coi trọng vai trò, sự phối hợp với Việt Nam trong xử lý các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Trên nền tảng đó, chuyến công tác truyền đi thông điệp Việt Nam sẵn sàng cùng Hoa Kỳ đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện bước vào giai đoạn phát triển mới, phù hợp với lợi ích của cả hai bên. Trong đó, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục giữ vai trò trụ cột; khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ chiến lược cần tạo được những bước đột phá, mở rộng dư địa hợp tác và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của mỗi nước.

Các cuộc tiếp xúc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với chính giới, doanh nghiệp, học giả và bạn bè Hoa Kỳ sẽ góp phần mở rộng sự ủng hộ đối với Việt Nam và quan hệ hai nước. Gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ tiếp tục thể hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy sự gắn bó với quê hương, thu hút thêm nguồn lực phục vụ phát triển đất nước.

Với ý nghĩa quan trọng trên cả bình diện đa phương và song phương, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đồng thời sẵn sàng thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển cân bằng, hài hòa, bền vững, cùng có lợi, đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.