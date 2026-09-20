Cầu Thủ Thiêm 4 hơn 5.000 tỷ đồng mở thêm trục kết nối khu Nam với Thủ Thiêm

Dài hơn 2 km, quy mô 8 làn xe, cầu Thủ Thiêm 4 sẽ nối đường Nguyễn Văn Linh với đường Nguyễn Cơ Thạch, hình thành thêm một hướng vượt sông Sài Gòn. Không chỉ góp phần tăng năng lực kết nối giữa hai khu vực, công trình còn được thiết kế với mái vòm hình sóng, hướng tới trở thành một điểm nhấn mới trong không gian đô thị Tp.HCM.

Công trình được thiết kế với điểm nhấn là hệ mái thép thô cong, lấy cảm hứng từ hình ảnh những con sóng trên sông Sài Gòn. Cầu dài khoảng 2,16 km, trong đó cầu chính dài gần 1,6 km, nối khu vực đường Nguyễn Văn Linh với Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Ảnh phối cảnh cầu Thủ Thiêm 4).

Phía khu Nam, cầu Thủ Thiêm 4 bắt đầu tại đường Nguyễn Văn Linh, khu vực giao cầu Tân Thuận 2, thuộc phường Tân Thuận. Đây là khu vực có vai trò kết nối nhiều tuyến giao thông quan trọng của khu Nam Tp.HCM.

Khi hoàn thành, cầu sẽ tạo thêm một hướng lưu thông trực tiếp từ khu Nam vượt sông Sài Gòn sang Thủ Thiêm, thay vì phải phụ thuộc vào các tuyến đường khác. Trong ảnh từ phía Quận 7 cũ hướng về Thủ Thiêm, tuyến cầu sẽ được xây dựng kết nối đôi bờ từ khu Đông sang khu Nam Tp.HCM.

Ở phía Thủ Thiêm, cầu Thủ Thiêm 4 nối với đường Nguyễn Cơ Thạch, thuộc phường An Khánh. Đây là một trong những trục đường quan trọng ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, giúp công trình tiếp cận trực tiếp mạng lưới giao thông của khu đô thị này.

Điểm cuối đường Nguyễn Cơ Thạch, khu Thủ Thiêm (Tp.Thủ Đức cũ) là nơi bắt đầu của cầu Thủ Thiêm 4, dẫn ra đường Mai Chí Thọ, kết nối đi Cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây và sau này sẽ có tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Cầu được thiết kế với tĩnh không thông thuyền khoảng 15 m, nhằm bảo đảm hoạt động giao thông đường thủy trên sông Sài Gòn. Đây là yếu tố quan trọng trong bối cảnh khu vực cầu nằm trên tuyến sông có hoạt động vận tải và giao thông đường thủy tấp nập (Ảnh phối cảnh).

Phía đường Nguyễn Văn Linh, công trình được thiết kế với hệ thống cầu dẫn và các kết nối nhánh, tổ chức giao thông với những trục hiện hữu như: Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Tấn Phát, cầu Tân Thuận 2 và Nguyễn Tất Thành. (Trong ảnh là điểm đầu trục Đại lộ Nguyễn Văn Linh sẽ kết nối từ khu vực Thủ Thiêm qua).

Cầu Thủ Thiêm 4 sẽ đi qua khu vực Cảng Tân Thuận, đây là một trong những cảng có lưu lượng phương tiện vận tải cao.

Theo kế hoạch mới được công bố, Tp.HCM đang chuẩn bị các thủ tục để phát triển dự án, hướng tới khởi công trong quý IV/2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác thác trong quý IV/2028. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 5,063 tỷ đồng, sử dụng ngân sách của Tp.HCM. Trong đó, phần bồi thường, hỗ trợ khoảng 1,385 tỷ đồng; xây dựng khoảng cầu 3,678,6 tỷ đồng.

Khi những nhịp cầu mới được nối liền, khoảng cách giữa khu Nam và Thủ Thiêm sẽ không chỉ được rút ngắn trên bản đồ giao thông. Cầu Thủ Thiêm 4 được kỳ vọng trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới kết nối xuyên sông của Tp.HCM, mở thêm không gian phát triển đô thị và kinh tế ở hai đầu cầu. Từ một dòng sông chia cách, Sài Gòn tiếp tục được kết nối bằng những công trình mới, góp phần định hình diện mạo một đô thị hiện đại, năng động và liên kết hơn trong tương lai (Ảnh phối cảnh dự án).