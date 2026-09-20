Nhiều sản phẩm phái sinh từ văn hóa

Ông NGUYỄN NGỌC BẢO, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, in và phát hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

“Tôi mong rằng bộ lịch này ra mắt sẽ là món quà, một ấn phẩm văn hóa để chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) sắp tới. Với kết quả đạt được của bộ lịch này, mong rằng nhà xuất bản và các đối tác liên kết sẽ có phương thức chuyển đổi không chỉ là cuốn lịch mà sẽ là những sản phẩm văn hóa giàu truyền thống để bạn đọc, người sử dụng trong nước và quốc tế tiếp cận dễ nhất trên các nền tảng công nghệ số”.

GS.TS khoa học TRẦN NGỌC THÊM:

“Văn hóa là hệ thống giá trị cho tất cả lĩnh vực. Bộ lịch nào trong đó cũng có ít nhiều thông tin về văn hóa. Trong đó, bộ lịch này tập trung, có chủ đích ngay từ đầu, cố gắng bao quát toàn diện về văn hóa. Tuy nhiên, văn hóa một lĩnh vực vô cùng dày, rộng, sâu về không gian, về thời gian, về con người, về dân tộc… nên bộ lịch này mới chỉ là một, năm sau có thể tiếp tục làm bộ lịch về văn hóa với nội dung hoàn toàn khác, chiều sâu hoàn toàn khác, lát cắt hoàn toàn khác…”.

Tiến sĩ QUÁCH THU NGUYỆT:

“Vật phẩm văn hóa không chỉ là lịch mà còn nhiều sản phẩm phái sinh. Nội dung của văn hóa vô cùng phong phú. Các star-up (người khởi nghiệp - PV) cần có đội ngũ chuyên gia tư vấn để có thể chọn khai thác văn hóa góc độ nào. Một người trẻ star-up có ý tưởng khai thác các khía cạnh văn hóa cần xác định mục đích chính là để quảng bá và giới thiệu với người dân trong và ngoài nước, cũng như khách nước ngoài hiểu về nước mình và cần làm thực chất, đàng hoàng, có tâm…”.