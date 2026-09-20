Nâng cao ý thức về văn hóa giao thông

Trong điều kiện đó, bên cạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, tổ chức giao thông phù hợp, ý thức chấp hành của mỗi người khi tham gia giao thông cũng cần được nâng lên, từ việc đi đúng làn đường, đúng tín hiệu đến chủ động nhường đường, giữ khoảng cách khi mật độ lưu thông đông đúc.

Còn tiềm ẩn nhiều rủi ro

Vào những khung giờ cao điểm, mật độ phương tiện tăng cao. Người đi làm, học sinh đến trường, phụ huynh đưa đón con, phương tiện vận chuyển hàng hóa cùng lưu thông trên những tuyến đường kể trên khiến phương tiện giao thông có thời điểm trở nên dày đặc. Khi đó, chỉ một phương tiện dừng, chuyển hướng hoặc đi không đúng phần đường cũng có thể ảnh hưởng đến các phương tiện phía sau, thậm chí gây nên tình trạng kẹt xe, tai nạn.

Cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông ngã ba Thái Lan kiểm soát giao thông trên đường Tôn Đức Thắng, phường Long Thành.

Tại đường Nguyễn Ái Quốc và đường Đồng Khởi, vào giờ cao điểm sáng và chiều, lượng xe máy, ô tô tập trung khá đông tại các nút giao, khu vực trường học và các tuyến đường kết nối vào khu dân cư. Không ít người vì muốn nhanh chóng vượt qua khu vực đông xe nên việc giữ khoảng cách, nhường đường hoặc chấp hành tín hiệu giao thông đôi khi bị bỏ qua.

Ở khu vực vòng xoay Tân Phong, đặc điểm giao thông có nhiều hướng phương tiện cùng nhập vào nút giao khiến người điều khiển xe phải quan sát liên tục. Xe máy, ô tô di chuyển theo nhiều hướng, trong khi một số phương tiện có nhu cầu chuyển hướng ngay tại vòng xoay. “Nếu người điều khiển thiếu quan sát, chuyển hướng đột ngột hoặc cố chen vào khoảng trống nhỏ giữa các dòng xe ở khu vực vòng xoay này, nguy cơ va chạm rất dễ xảy ra” - chị Nguyễn Hoài Thương (ở phường Trảng Dài) cho biết.

Từ ngày 25-8, phương án tổ chức giao thông mới trên tuyến đường Đồng Khởi được triển khai, trong đó cấm phương tiện trên 5 tấn lưu thông từ 5h-22h, bước đầu giúp giao thông ổn định hơn, giảm ùn tắc và nhận được sự đồng thuận của người dân. Tuy nhiên, quy định mới cũng đòi hỏi người tham gia giao thông, nhất là các doanh nghiệp vận tải, nâng cao ý thức chấp hành, chủ động điều chỉnh thời gian, lộ trình và phương án vận chuyển, thay vì cố tình đi vào tuyến đường bị hạn chế. Đây cũng là một phần của văn hóa giao thông đô thị khi mỗi người không chỉ tuân thủ quy định để tránh bị xử lý mà còn cần hiểu rằng việc chấp hành đúng góp phần duy trì dòng xe an toàn, hạn chế xung đột và bảo đảm quyền đi lại của cộng đồng.

Tương tự, khu vực vòng xoay Cổng 11 là nơi có lưu lượng phương tiện lớn, trong đó có nhiều xe tải, xe đầu kéo lưu thông trên các tuyến kết nối. Với người đi xe máy, việc di chuyển gần các phương tiện lớn đòi hỏi phải giữ khoảng cách và chú ý hướng di chuyển của xe. Người điều khiển ô tô, nhất là xe có kích thước lớn, cồng kềnh cũng cần giảm tốc, quan sát kỹ các phương tiện ở khu vực xung quanh khi chuyển hướng, nhập dòng hoặc di chuyển qua nút giao.

Nâng cao ý thức chấp hành

Để giao thông đô thị vận hành an toàn, bên cạnh việc tổ chức, điều tiết giao thông phù hợp, việc nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông cần được thực hiện thường xuyên, từ những hành vi nhỏ như: đi đúng làn đường, chấp hành tín hiệu đèn, giữ khoảng cách, nhường đường đến chủ động giảm tốc độ khi qua giao lộ, vòng xoay và khu vực đông người đều đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn giao thông.

Sinh viên Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai (phường Long Bình) thực hiện bài kiểm tra kiến thức về pháp luật và an toàn giao thông.

Trung tá Đỗ Xuân Bốn, cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Suối Tre, Phòng CSGT thông Công an thành phố cho biết: Khi mật độ phương tiện ngày càng tăng, người tham gia giao thông càng phải hình thành thói quen quan sát và tuân thủ pháp luật về giao thông. Đặc biệt, tại các nút giao đông phương tiện, mỗi người cần chủ động nhường đường, không chen lấn, không chuyển hướng đột ngột để tránh gây nguy hiểm cho mình và người khác.

Cùng với công tác tuần tra, kiểm soát, Phòng CSGT Công an thành phố thường xuyên phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về giao thông cho học sinh, sinh viên, người lao động và người dân trên địa bàn. Thông qua các buổi tuyên truyền trực tiếp, lực lượng chức năng hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, nhận diện những nguy cơ thường gặp tại giao lộ, vòng xoay, khu vực trường học và các tuyến đường có mật độ phương tiện cao. Việc tuyên truyền hướng đến hình thành ý thức tự giác, để người dân chấp hành quy định vì sự an toàn của chính mình và cộng đồng chứ không chỉ vì lo bị xử phạt.

Từ đầu tháng 9-2026 đến nay, Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho hơn 10 ngàn học sinh, giáo viên và tài xế tại nhiều trường học, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Bên cạnh nâng cao ý thức, việc nhận diện và xử lý những bất cập về tổ chức giao thông, các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cũng là yêu cầu cần được thực hiện đồng bộ. Tại cuộc họp về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố được kết nối trực tuyến với công an các xã, phường ngày 14-9, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu lực lượng CSGT xây dựng, hoàn chỉnh bản đồ giao thông của thành phố. Trong đó xác định cụ thể các khu vực thường xuyên ùn tắc, các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông; đồng thời phân tích, đánh giá chính xác nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn để có giải pháp xử lý phù hợp.