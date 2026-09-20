Xuyên đêm giúp dân đắp đê ngăn lũ

Đê tả sông Bùi qua thôn Kim Trung là đoạn đê trọng yếu, có vai trò bảo vệ khu dân cư và diện tích sản xuất của người dân trên địa bàn. Thời điểm triển khai nhiệm vụ khẩn cấp ứng phó mưa lũ, nước sông Bùi dâng cao, gây áp lực lớn lên đoạn đê có chiều dài khoảng 500m, đe dọa an toàn khu dân cư và tài sản của nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 64, Trung đoàn 260, Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không - Không quân) cùng các lực lượng giúp nhân dân xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội gia cố đê tả sông Bùi.

Giữa đêm khuya, các lực lượng khẩn trương vận chuyển đất, cát, bao tải và những vật liệu cần thiết đến các vị trí đê xung yếu. Mặt đường lầy lội, trơn trượt, bùn đất bám đầy trang phục nhưng từng tốp bộ đội cùng lực lượng dân quân, công an và người dân vẫn miệt mài bê vác từng bao đất để gia cố mặt đê, mái đê. Người vận chuyển vật liệu, đắp đất, bộ phận ép cọc, san gạt, người kiểm tra những vị trí có nguy cơ sạt trượt... tất cả đều làm việc khẩn trương, mau lẹ, phối hợp nhịp nhàng theo phương án thống nhất của UBND xã Phú Nghĩa. Đến lúc trời rạng sáng, gần 500m đê ở thôn Kim Trung đã được gia cố xong bề mặt và sườn trên để chống tràn, chống sạt lở. Những đoạn đê yếu được cắm cọc sâu, rào chắn cẩn thận; những bao đất, bao cát được xếp nối tiếp nhau góp phần tăng khả năng chống chịu của tuyến đê, hạn chế nguy cơ nước lũ ảnh hưởng đến khu dân cư.

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, đồng chí Nguyễn Đình Sỹ, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa đã vơi nhiều lo lắng, bày tỏ cảm ơn sự có mặt kịp thời, tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 64. Trong thời điểm nước lũ dâng cao, lực lượng Quân đội nhanh chóng có mặt, phối hợp với địa phương gia cố các vị trí xung yếu đã góp phần quan trọng bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Sự hỗ trợ của bộ đội tạo thêm niềm tin, động viên người dân cùng chính quyền chủ động ứng phó với thiên tai.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 64, Trung đoàn 260, Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không-Không quân) cùng các lực lượng giúp nhân dân xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội gia cố đê tả sông Bùi.

Những ngày qua, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 64 đã khẩn trương cơ động, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng trên địa bàn ứng phó với thiên tai, tập trung củng cố bờ đê sông Bùi qua xã Phú Nghĩa và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống.

Đại úy Nguyễn Mạnh Hiếu, Chính trị viên Tiểu đoàn 64 cho biết: “Đơn vị xác định nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, giúp đỡ nhân dân lúc nguy khó là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Ngay sau khi nhận được đề nghị của địa phương và chỉ đạo của Trung đoàn 260, Tiểu đoàn 64 đã nhanh chóng tổ chức lực lượng, phương tiện cơ động đến vị trí xung yếu, phối hợp triển khai các phương án ứng phó. Trong mọi tình huống, cán bộ, chiến sĩ luôn xác định tinh thần không quản ngại vất vả, hiểm nguy để cứu giúp nhân dân”.