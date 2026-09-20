Khẳng định bản lĩnh ngoại giao và tầm nhìn hội nhập của Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Với ý nghĩa quan trọng, đánh dấu chuyến công tác đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên hợp quốc và Hoa Kỳ sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, chuyến công tác truyền tải thông điệp về một Việt Nam chủ động, tích cực, có trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề toàn cầu, chung tay đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới.

Chuyến công tác cũng khẳng định bản lĩnh ngoại giao cùng tầm nhìn hội nhập của đất nước Việt Nam đang tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đây còn là minh chứng sống động cho quyết tâm triển khai mạnh mẽ, hiệu quả đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, góp phần củng cố quan hệ với Liên hợp quốc, Hoa Kỳ cũng như những bạn bè, đối tác khác.

Đặt trong bối cảnh tình hình thế giới đang có những chuyển biến nhanh chóng, sâu sắc và mang tính thời đại, việc Việt Nam tích cực hội nhập và hợp tác quốc tế toàn diện, sâu rộng đang góp phần tranh thủ nguồn lực, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực ứng phó thách thức của đất nước.

Hành trình gần 50 năm kể từ khi Việt Nam chính thức là thành viên Liên hợp quốc vào năm 1977 là một hành trình đầy tự hào, với những dấu ấn đậm nét của Việt Nam trong đóng góp thực chất, tích cực, có trách nhiệm vào các công việc chung.

Việt Nam đảm nhiệm hiệu quả nhiều trọng trách, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao như Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11; thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2014-2016, 2023-2025, 2026-2028; thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế nhiệm kỳ 2017-2022 và 2023-2027.

Đặc biệt, lần đầu tiên nước ta có đại diện là Thẩm phán Tòa án Luật Biển Quốc tế (ITLOS) nhiệm kỳ 2026-2035.

Việc chủ động tham gia dẫn dắt và định hình các sáng kiến mang tầm vóc toàn cầu; tích cực đóng góp vào lĩnh vực gìn giữ hòa bình, bảo đảm quyền con người, cứu trợ nhân đạo, phát triển bền vững… là sự khẳng định vững chắc về uy tín ngoại giao đa phương ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 được tin tưởng lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về việc Việt Nam luôn tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Việt Nam đã khẳng định vai trò trụ cột của Liên hợp quốc trong duy trì hòa bình, an ninh, thúc đẩy bền vững và bảo vệ các giá trị chung của nhân loại; đồng thời cam kết tiếp tục đóng góp tích cực, thực chất, hiệu quả vào những nỗ lực chung của Liên hợp quốc, của cộng đồng quốc tế.

Đây cũng là dịp để Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ với các nhà lãnh đạo cấp cao các nước những bài học thành công sau 40 năm Đổi mới của nước ta, đóng góp sáng kiến giúp giải quyết các thách thức chung của nhân loại.

Thông điệp về một đất nước Việt Nam với tâm thế và vị thế mới, chung sức cùng bạn bè quốc tế xây dựng hòa bình, ổn định và phát triển sẽ được truyền tải đậm nét.

Trong khi đó, các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững.

Trong hơn 30 năm kể từ khi Việt Nam và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1995, mối quan hệ song phương đã tiến những bước dài vững chắc, sâu sắc và thực chất, phù hợp nguyện vọng và lợi ích của hai nước.

Nhờ sự vun đắp bền bỉ của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trở thành một hình mẫu về nỗ lực hàn gắn, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai trong quan hệ quốc tế.

Phía Hoa Kỳ luôn thể hiện coi trọng quan hệ với Việt Nam và vai trò của cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Về kinh tế-thương mại, Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Ở chiều ngược lại, đối với Hoa Kỳ, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 trên thế giới và đối tác thương mại lớn nhất ở khu vực ASEAN.

Hợp tác an ninh-quốc phòng đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh là một điểm sáng. Hai bên mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng hạt nhân, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…

Các hoạt động song phương của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hoa Kỳ, trong đó có các cuộc gặp lãnh đạo cấp cao nước bạn, sẽ góp phần thúc đẩy sự ủng hộ của các giới với Việt Nam và quan hệ hai nước.

Thông qua đó, vai trò của ngoại giao nguyên thủ được phát huy cao độ, thu hút thêm nguồn lực phục vụ công cuộc phát triển đất nước.

Chuyến công tác còn truyền tải thông điệp rằng Đảng, Nhà nước quan tâm chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhất quán thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, phát huy các nguồn lực ở trong và ngoài nước, nhất là nguồn lực tri thức phục vụ các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới; triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Chuyến tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Chuyến công tác không chỉ góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với Liên hợp quốc và Hoa Kỳ, mà còn tô đậm hình ảnh Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.