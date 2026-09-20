Đề phòng thời tiết TP.HCM chiều và đêm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/9, thời tiết TP.HCM và Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày dao động 23-33 độ C.

Thời tiết TP.HCM nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Ảnh: Hoài Bảo.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng thông tin trong 24-48 giờ tới, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ hoạt động mạnh dần lên có xu hướng hạ trục xuống phía Nam, vùng áp thấp trên dải hội tụ nhiệt đới di chuyển về phía Tây.

Gió mùa Tây Nam ở phía Nam có cường độ yếu đến trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía bắc tiếp tục lấn Tây. Hội tụ gió hoạt động mạnh trên khu vực Nam Bộ.

Trong 3-10 ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ duy trì, từ khoảng ngày 24/9 có xu hướng nâng trục lên phía Bắc. Gió mùa Tây Nam ở phía Nam có cường độ yếu đến trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Bắc lấn Tây sau hoạt động ổn định, từ ngày 24/9 rút ra phía Đông, 1-2 ngày cuối lấn Tây trở lại.

Đài dự báo mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn gây ngập lụt gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất, giao thông, sinh hoạt và cây trồng.

Người dân, đặc biệt tại các khu vực thường xuyên ngập, cần chủ động theo dõi diễn biến mưa để có phương án di chuyển, bảo vệ tài sản khi cần thiết.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng cho hay trong 3h qua, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn,... thuộc các phường/xã: Phước Thắng (Gò Ông Sầm), Long Hương (khu phố Hương Tân), Bà Rịa (khu phố 3), Tân Hải, Tân Phước (khu phố Ông Trịnh), Phú Mỹ (khu phố Thị Vải, Ngọc Hà), Bình Khánh (ấp Bình An, Bình Lợi), An Thới Đông (ấp Tam Thôn Hiệp, An Nghĩa), Cần Giờ (khu phố Giồng Ao), Long Hải (khu phố Hải An, ấp Phước Lâm), Long Điền (khu phố Long Phượng), Phước Hải, Đất Đỏ, Xuyên Mộc (ấp Trang Hoàng), Long Sơn (thôn 1), Thạnh An.

Trong 3 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn,... thuộc các phường/xã kể trên, sau mở rộng sang toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn,... thuộc các phường/xã khác như: Tân Thành, Châu Pha (ấp Tân Long), Ngãi Giao (ấp Bình Mỹ), Xuân Sơn (ấp Tân Lập), Hồ Tràm (ấp Láng Sim), Hòa Hội (ấp Hòa Tân)...

Lượng mưa phổ biến 5-20 mm, có nơi trên 25 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7, mưa lớn gây ngập úng cục bộ.