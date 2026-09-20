Góc biếm họa: Loay hoay trong 'bão' ngập
Những trận mưa lớn trút xuống đô thị lập tức biến nhiều tuyến đường thành “sông”. Phương tiện chết máy, giao thông tắc nghẽn, cùng muôn vàn kiểu xoay xở bất đắc dĩ của người dân để di chuyển. Từ ngoài phố vào đến trong nhà, nước dâng tới đâu, nỗi lo tăng theo tới đó.
Thực trạng này phản ánh bài toán hạ tầng thoát nước quá tải chưa có lời giải dứt điểm. Khắc phục triệt để ngập lụt do mưa lớn, bảo đảm an toàn giao thông và ổn định đời sống là trách nhiệm cấp bách của chính quyền đô thị, không thể để người dân mãi chịu cảnh ứng phó thụ động mỗi khi mùa mưa về.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/goc-biem-hoa-loay-hoay-trong-bao-ngap-post989704.html