Cảnh báo du khách trekking miền Bắc sau mưa lớn

Du khách check-in trên đỉnh Lảo Thẩn (Lào Cai) hồi tháng 3. Ảnh: Dreamer Trekking.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hậu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, miền Bắc mưa lớn diện rộng ngày 14-16/9. Trong đó, một số khu vực ở Lào Cai đã xảy ra sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường.

Hiện trời đã tạnh mưa, nhưng các đơn vị tổ chức tour trekking đánh giá việc leo núi vẫn chưa đảm bảo an toàn.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Ngọc Chung, đại diện đơn vị Guider Trekking, cho biết sau nhiều ngày mưa lớn, nền đất ở các cung trekking Tây Bắc vẫn có thể chưa thoát hết nước, còn mềm ẩm, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đá lăn và dễ trơn trượt.

Anh khuyến cáo du khách có lịch trình leo các cung như Tà Xùa (Sơn La), Tà Chì Nhù (Yên Bái cũ), Nhìu Cồ San (Lào Cai), Lùng Cúng (Yên Bái cũ)... trong ngày 19-23/9 nên cân nhắc hoãn lịch, dời sang tuần kế tiếp hoặc chờ đến khi điều kiện thời tiết ổn định và nền đất khô.

"Ngay cả trường hợp cuối tuần trời có nắng, du khách cũng không nên chủ quan. Núi vẫn còn đó và an toàn là trên hết. Hiện các tour ở đơn vị tôi dẫn khách từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 11. Cung Tà Chì Nhu vẫn đi vào tháng 10 để kịp mùa hoa chi pâu", Chung nói.

Tuyến đường Hạnh Phúc - Xím Vàng (Lào Cai) đoạn Km11+900 sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường ngày 16/9. Ảnh: Truyền thông xã Hạnh Phúc.

Hướng dẫn viên Hoàng Dũng, chuyên đưa du khách đi tour trekking Tây Bắc, cho rằng những ngày qua khu vực Tây Bắc có mưa lớn và kéo dài khiến nhiều con suối dâng cao, nước chảy mạnh. Thoạt nhìn, nền đất đã ráo nhưng bên dưới vẫn còn ngậm nước và có thể sụt lún bất cứ lúc nào.

Mặt khác, nhiều cung trekking hiện nay, du khách phải đi xe ôm vào chân điểm leo, trong đó phần lớn là đường đất, đường rừng. Sau nhiều ngày mưa, những đoạn đường này cũng cần thêm thời gian để thoát nước.

Vì vậy, từ ngày 16/9 đến hết ngày 20/9, các tour trekking tại đơn vị của anh đã tạm dừng để đảm bảo an toàn cho du khách lẫn đội ngũ hướng dẫn viên. Vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10, các đoàn trekking sẽ tiếp tục xuất phát đến Phu Sa Phìn (Sơn La), Ky Quan San (Lai Châu), dựa trên tình hình thời tiết thực tế.

Ở khu vực Đông Bắc, ông Hoàng An, Giám đốc Công ty Truyền thông và Du lịch Gió Hà Giang, cũng lưu ý du khách đến trekking Tây Côn Lĩnh vào thời điểm này, bởi ngày 15-16/9 vừa qua, nơi đây cũng mưa lớn, đất vẫn còn bão hòa, nguy cơ sạt lở, đá lăn tập trung ở đường đèo, đường vào bản.

Ông khuyến cáo hạn chế trekking, đi đường rừng, đường đất hoặc các cung đang có cảnh báo nguy hiểm. Đặc biệt là cân nhắc dời lịch trình sang tháng 10-11. Với những tour do công ty tổ chức, điểm đến không đảm bảo an toàn sẽ hủy bỏ hoặc thay đổi cung đường.

Cung Tà Chì Nhù (Yên Bái cũ) mưa lớn, trời mù vào ngày 14/9. Ảnh: Guider Trekking.

Theo các hướng dẫn viên, việc đánh giá an toàn cần dựa trên tình hình thực tế của từng cung đường, không chỉ căn cứ vào thời tiết tại thời điểm khởi hành. Với những tuyến đường rừng, đường đất hoặc khu vực sườn núi, ảnh hưởng của mưa kéo dài có thể vẫn còn kéo dài vài ngày đến một tuần.

Du khách có lịch trekking trong ngày 19-23/9 cần chủ động kiểm tra kĩ thời tiết, liên hệ đơn vị tổ chức tour trekking, hướng dẫn viên, người dân địa phương để cập nhật tình hình đường đi trước khi xuất phát hoặc trao đổi về việc điều chỉnh lịch trình nếu cảm thấy chưa ổn định.

Trước đó, tối ngày 13/9, sau khi đi vào đất liền Quảng Trị, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp, sau đó di chuyển dần sang trung Lào và tan dần. Tuy nhiên, hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới dịch lên phía Bắc.

Trong đêm ngày 14/9 và sáng ngày 15/9, mưa lớn đã mở rộng ra phía nam Lào Cai, Sơn La, đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nội. Lượng mưa 80-150 mm, cục bộ trên 250 mm. Ở Quảng Ninh, Lạng Sơn và phía nam Tuyên Quang, Thái Nguyên mưa 50-100 mm, cục bộ trên 150 mm.

Ngày 19/9, mưa ở miền Bắc giảm rõ rệt, nhiệt độ tăng trở lại.