Quảng Ninh bố trí kinh phí để 100% học sinh phổ thông được mượn sách giáo khoa miễn phí

Năm học mới bắt đầu, chính sách mượn sách giáo khoa miễn phí tại thành phố Quảng Ninh nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh. Chính sách đã giúp giảm một phần chi phí đầu năm học, nhất là với những gia đình có nhiều con trong độ tuổi đến trường.

Để chính sách được triển khai đúng mục tiêu, bên cạnh công tác của ngành Giáo dục, việc nắm tình hình từ khâu cung ứng, tiếp nhận đến phân bổ sách cũng được chú trọng.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Quảng Ninh đã chủ động làm việc với các cơ sở giáo dục, đơn vị cung ứng và các nhà phát hành sách trên địa bàn để rà soát tình hình cung ứng sách giáo khoa phục vụ năm học mới.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Quảng Ninh phối hợp với nhà trường rà soát, quản lý danh mục sách giáo khoa phục vụ học sinh mượn miễn phí trong năm học mới.

Theo đó, lực lượng chức năng tập trung nắm tiến độ tiếp nhận, phân bổ sách tại các nhà trường; nguồn gốc, chất lượng sách cũng như năng lực cung ứng của các đơn vị liên quan. Việc chủ động nắm tình hình từ sớm nhằm kịp thời phát hiện những vấn đề có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh, đồng thời phòng ngừa nguy cơ phát sinh vi phạm trong quá trình cung ứng, phát hành sách.

Tại các cơ sở giáo dục và những điểm phát hành sách lớn, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh chính trị nội bộ trực tiếp trao đổi, tìm hiểu quy trình tiếp nhận, quản lý các bộ sách phục vụ chính sách mượn miễn phí.

Một số danh mục xuất bản phẩm cũng được kiểm tra ngẫu nhiên, cùng với hóa đơn, chứng từ và tem bảo đảm chất lượng của sách từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông.

Qua nắm tình hình, công tác chuẩn bị, phân bổ sách giáo khoa phục vụ năm học mới tại các đơn vị cơ bản được triển khai theo kế hoạch, bám sát nhu cầu thực tế của nhà trường và học sinh.

Điều được lực lượng chức năng lưu ý là việc quản lý danh mục sách phải chặt chẽ ngay từ nhà trường. Các cơ sở giáo dục được đề nghị rà soát, đối chiếu kỹ chất lượng in ấn, xuất bản trước khi bàn giao sách cho học sinh, tránh để xảy ra tình trạng sách không đúng danh mục, không bảo đảm chất lượng hoặc sai lệch trong quá trình cấp phát.

Đáng chú ý, trong bối cảnh chính sách mượn sách giáo khoa miễn phí được triển khai trên diện rộng, các nhà trường được lưu ý thực hiện nghiêm chủ trương của thành phố, không gợi ý, vận động hoặc tạo áp lực để phụ huynh phải mua thêm sách bổ trợ, tài liệu tham khảo không thực sự cần thiết.

Đây cũng là một trong những vấn đề dễ nhận được sự quan tâm của phụ huynh mỗi dịp đầu năm học. Khi sách giáo khoa đã được thành phố bố trí kinh phí để học sinh mượn miễn phí, việc hạn chế những khoản mua sắm không cần thiết càng có ý nghĩa trong việc bảo đảm sự minh bạch và đúng mục tiêu của chính sách.

Bên cạnh khu vực trường học, các cơ sở kinh doanh xuất bản phẩm cũng được tuyên truyền, nhắc nhở chấp hành quy định pháp luật về xuất bản, sở hữu trí tuệ và kinh doanh xuất bản phẩm; không kinh doanh sách in lậu, sách sao chép trái phép hoặc các loại sách không rõ nguồn gốc.

Việc rà soát này không chỉ nhằm bảo đảm chất lượng sách đến tay học sinh mà còn góp phần ngăn ngừa tình trạng lợi dụng nhu cầu mua sắm sách đầu năm học để kinh doanh sách giả, sách lậu hoặc trục lợi từ chính sách hỗ trợ của thành phố.

Theo Phòng An ninh chính trị nội bộ, thời gian tới đơn vị tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường xuất bản phẩm, phối hợp với ngành Giáo dục và các lực lượng chức năng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động in ấn, phát hành sách.

Mục tiêu được đặt ra là bảo đảm chính sách hỗ trợ sách giáo khoa của thành phố Quảng Ninh được thực hiện đúng đối tượng, đúng mục đích; quyền lợi chính đáng của học sinh và phụ huynh được bảo vệ, đồng thời giữ vững an ninh, trật tự trong lĩnh vực giáo dục.

Cơ quan Công an cũng đề nghị phụ huynh, giáo viên và người dân chủ động phản ánh khi phát hiện dấu hiệu bất thường trong việc phân bổ sách giáo khoa, ép mua sách hoặc tài liệu không cần thiết, cũng như các hành vi mua bán sách giả, sách in lậu trên thị trường.

Từ một chính sách an sinh thiết thực, những bộ sách giáo khoa miễn phí không chỉ giúp học sinh có đủ sách để học tập mà còn đặt ra yêu cầu về sự minh bạch trong từng khâu triển khai. Việc chủ động nắm tình hình, phòng ngừa từ sớm vì thế góp phần bảo đảm giá trị nhân văn của chính sách đến được đúng nơi, đúng người.