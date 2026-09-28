Lòng tốt của cô gái trẻ

Một bà cụ đứng phía ngoài, tay ôm túi đồ, chiếc áo đã thấm nước. Thấy vậy, một cô gái trẻ đứng gần đó liền lấy chiếc áo mưa trong túi đưa sang:

- Bà mặc tạm áo mưa này đi ạ, mưa thế này dễ cảm lạnh lắm!

- Thôi cháu ạ! bà lên xe đi vài bến nữa là xuống rồi. Cháu giữ mà dùng - bà cụ xua tay nói.

- Bà cứ mặc vào, chẳng may ngấm nước mưa lại ốm đấy ạ! - cô gái đề nghị.

Lên xe, cô gái còn nhường bà cụ chỗ ngồi gần cửa. Đến điểm xuống, bà cụ cẩn thận gấp chiếc áo mưa, đưa lại rồi nói:

- Cảm ơn cháu nhé. Cháu gái tốt bụng quá!

- Có gì đâu bà. Mà trời vẫn tiếp tục mưa nên bà cứ giữ chiếc áo này không lại ướt bà ạ, cháu có ô rồi.

- Bà cảm ơn cháu nhiều! - bà cụ xúc động đáp.

Chiếc xe buýt tiếp tục lăn bánh. Ngoài trời, mưa vẫn rơi khá nặng hạt. Câu chuyện diễn ra trong ít phút nhưng khiến Người Xây Dựng và những người chứng kiến đều cảm thấy vui.

Trong cuộc sống hằng ngày, đôi khi chỉ một món đồ nhỏ được chia sẻ đúng lúc, một hành động nhỏ giúp đúng người, cũng đủ làm người khác ấm lòng. Sự tử tế trong cuộc sống nhiều khi cũng bắt đầu từ những điều giản dị như thế.