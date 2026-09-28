[Video] 4 giờ, 3 ‘cuộc hẹn’ mỗi tuần để duy trì sự sống

Vụ thảm án xảy ra tại Đồng Nai vào 3/9 vừa qua, khi một nam thanh niên 21 tuổi hậu đổ vỡ tình cảm đã tìm đến nhà bạn gái cũ rồi sau đó tấn công một gia đình không có mâu thuẫn với mình, khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương đã đặt ra nhiều câu hỏi về những diễn biến tâm lý có thể dẫn một người từ tổn thương, tức giận đến hành vi bạo lực.