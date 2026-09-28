[Video] 4 giờ, 3 ‘cuộc hẹn’ mỗi tuần để duy trì sự sống
Đều đặn 3 lần mỗi tuần, mỗi lần gần 4 giờ, người bệnh suy thận mạn lại bước vào “cuộc hẹn” không thể vắng mặt với máy lọc máu. Bất kể ngày thường hay lễ, tết, bệnh nhân vẫn phải đến bệnh viện đúng lịch để duy trì sự sống. Hành trình này làm thay đổi hoàn toàn nhịp sống không chỉ của bệnh nhân mà còn của cả gia đình. Dù vậy, mỗi vòng quay của máy lọc máu là thêm một cơ hội được sống dành cho người suy thận mạn.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/video-clip/202609/video-4-gio-3-cuoc-hen-moi-tuan-de-duy-tri-su-song-3ce1689/