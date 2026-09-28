Xét nghiệm gene xác định u não ngay trong ca phẫu thuật

Phát hiện y khoa mới giúp người bệnh u não có thêm cơ hội được chẩn đoán nhanh và lựa chọn hướng điều trị phù hợp hơn. Ảnh minh họa: Unsplash

Công nghệ do các nhà khoa học và bác sĩ tại Đại học Nottingham và Bệnh viện Đại học Nottingham phát triển, hiện được thử nghiệm tại một số trung tâm chuyên khoa ở Vương quốc Anh.

Công nghệ do các nhà khoa học và bác sĩ tại Đại học Nottingham và Bệnh viện Đại học Nottingham phát triển, hiện được thử nghiệm tại một số trung tâm chuyên khoa ở Vương quốc Anh.

Bác sĩ phân tích ADN từ mẫu mô u để nhanh chóng xác định loại và đặc điểm của khối u. Trong một ca mổ gần đây tại Nottingham, việc phân tích mẫu chỉ mất khoảng 20 phút và kết quả được chuyển tới ê-kíp phẫu thuật chưa đầy hai giờ sau khi mẫu được đưa tới phòng xét nghiệm, khi ca mổ vẫn đang diễn ra.

Kết quả này đặc biệt quan trọng với những khối u nằm gần các vùng não đảm nhiệm chức năng thiết yếu. Bác sĩ phải cân nhắc giữa việc loại bỏ tối đa mô u và hạn chế tổn thương mô não khỏe mạnh. Tuy nhiên, xét nghiệm nhanh không thay thế toàn bộ quy trình chẩn đoán, vốn vẫn cần thêm thời gian để có kết quả đầy đủ.

Có hơn 100 loại u não với đặc điểm và tốc độ phát triển khác nhau. Việc xác định chính xác loại u giúp bác sĩ lựa chọn hướng điều trị phù hợp. Theo Cơ quan Y tế Quốc gia Anh (NHS), quy trình chẩn đoán đầy đủ hiện nay có thể kéo dài từ sáu đến tám tuần do phải thực hiện nhiều xét nghiệm trên mẫu mô.

Công nghệ hiện được thử nghiệm tại năm trung tâm y khoa ở Anh và dự kiến tiếp tục mở rộng tới một số bệnh viện khác. NHS dành hơn hai triệu bảng Anh trong hai năm để đánh giá khả năng đưa xét nghiệm nhanh này vào quy trình điều trị thường quy.

Nếu được triển khai rộng rãi, phương pháp có thể giúp bác sĩ có thêm thông tin ngay trong ca mổ và rút ngắn thời gian chờ một phần kết quả chẩn đoán cho người bệnh.