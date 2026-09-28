5 tư thế yoga giúp cơ thể đứng thẳng và dáng trông gọn gàng hơn

Nội dung 1. Tư thế yoga ngọn núi giúp tìm lại tư thế đứng tự nhiên 2. Tư thế chiến binh II mở ngực và tăng sự vững vàng 3. Tư thế cây giúp kiểm soát tư thế đứng 4. Tư thế yoga nhân sư giúp mở phần trước cơ thể 5. Tư thế cây cầu giúp cơ thể giữ trục ổn định

Một người có thể không giảm cân nhưng vẫn trông cao và gọn hơn khi cải thiện tư thế. Khi đầu bớt đưa ra trước, vai mở hơn và thân người giữ được trục ổn định, vóc dáng cũng có thể trở nên cân đối hơn về mặt thị giác. Một số tư thế yoga dưới đây có thể thực hiện ngay tại nhà, giúp rèn khả năng giữ cơ thể ổn định, ngay ngắn hơn.

Khi tập, bạn nên chú ý cảm giác cơ thể được kéo dài và kiểm soát tốt, thay vì cố ép người thật thẳng. Nếu xuất hiện đau, tê hoặc chóng mặt, cần dừng tập. Người có vấn đề về cơ xương khớp hoặc đang hồi phục sau chấn thương nên lựa chọn bài tập phù hợp với tình trạng của mình.

1. Tư thế yoga ngọn núi giúp tìm lại tư thế đứng tự nhiên

Tư thế ngọn núi khá đơn giản nhưng giúp nhận biết cách cơ thể đang đứng: trọng lượng có dồn sang một chân, vai có lệch hoặc đầu có đưa ra trước hay không. Đây cũng là tư thế nền để thực hiện nhiều động tác yoga khác.

Cách thực hiện:

Đứng thẳng, hai bàn chân mở rộng bằng hông, trọng lượng phân bố đều trên cả hai chân. Thả lỏng đầu gối, kéo nhẹ đỉnh đầu lên cao thay vì ưỡn ngực hoặc ngửa cằm.

Đưa vai nhẹ ra sau và xuống dưới nhưng không cố ép hai bả vai vào nhau. Giữ bụng ở trạng thái tự nhiên, không hóp mạnh. Hai tay thả dọc theo cơ thể, mắt nhìn thẳng.

Giữ tư thế 20 - 30 giây, hít thở đều và lặp lại 2 - 3 lần.

2. Tư thế chiến binh II mở ngực và tăng sự vững vàng

Thực hiện tư thế này đòi hỏi chân, hông và thân mình phối hợp để duy trì sự ổn định. Khi thực hiện đúng, phần ngực được mở và vai không bị cuộn về phía trước.

Cách thực hiện:

Đứng dang hai chân rộng, xoay bàn chân phải hướng ra ngoài, chân trái giữ hơi chếch vào trong. Gập đầu gối phải sao cho đầu gối hướng theo bàn chân, đồng thời duỗi hai tay sang hai bên ngang vai.

Giữ thân người thẳng, không nghiêng về phía trước hoặc phía sau. Mắt nhìn theo bàn tay phải. Giữ khoảng 20 - 30 giây rồi đổi bên.

Thực hiện tư thế yoga chiến binh II đòi hỏi chân, hông và thân mình phối hợp để duy trì sự ổn định. Ảnh minh họa AI.

3. Tư thế cây giúp kiểm soát tư thế đứng

Tư thế yoga cây đòi hỏi người tập giữ thăng bằng trên một chân, từ đó rèn khả năng giữ cơ thể ổn định khi đứng. Động tác này cũng giúp người tập chú ý hơn đến tư thế của mình, chẳng hạn giữ hông cân bằng, vai không lệch và thân người không nghiêng sang một bên. Khi duy trì được tư thế ngay ngắn, vóc dáng cũng có thể trông cân đối, gọn gàng hơn.

Cách thực hiện:

Đứng thẳng, chuyển trọng lượng sang chân trái. Đặt lòng bàn chân phải lên phần trong của cẳng chân hoặc đùi trái, tránh đặt trực tiếp lên khớp gối. Hai tay có thể chắp trước ngực hoặc đưa lên cao.

Giữ hông cân bằng, bụng nhẹ nhàng hoạt động và mắt nhìn vào một điểm cố định. Giữ 15 - 30 giây rồi đổi bên.

Người mới tập không cần cố đứng thật lâu. Nếu mất thăng bằng, bạn có thể đặt một tay lên tường hoặc ghế chắc chắn.

4. Tư thế yoga nhân sư giúp mở phần trước cơ thể

Động tác này tạo sự duỗi nhẹ ở phần thân trước và giúp người tập làm quen với việc mở ngực thay vì giữ vai cuộn về phía trước. Đây là lựa chọn tương đối nhẹ so với những tư thế uốn lưng sâu.

Cách thực hiện:

Nằm sấp, chống hai cẳng tay xuống thảm, khuỷu tay nằm dưới hoặc hơi phía trước vai. Nhẹ nhàng nâng phần ngực lên, giữ cổ dài và vai cách xa tai.

Không cần cố nâng ngực thật cao hoặc ép lưng dưới. Giữ khoảng 15 - 20 giây, thở đều rồi hạ người xuống. Có thể lặp lại 3 lần.

5. Tư thế cây cầu giúp cơ thể giữ trục ổn định

Tư thế cây cầu huy động cơ vùng mông, mặt sau cơ thể và phần thân trung tâm. Khi các nhóm cơ này hoạt động phối hợp, việc duy trì tư thế đứng cũng có thể trở nên ổn định hơn.

Cách thực hiện:

Nằm ngửa, co hai đầu gối, bàn chân đặt trên sàn và cách nhau khoảng bằng hông. Hai tay đặt dọc theo cơ thể. Ấn nhẹ bàn chân xuống sàn, nâng hông lên đến mức thoải mái.

Giữ đầu gối hướng về phía trước, không để hai đầu gối đổ vào nhau. Giữ tư thế khoảng 15 - 30 giây, sau đó từ từ hạ người xuống.

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