Trao Mái ấm ATV cho gia đình khó khăn ở Ba Chúc

Căn nhà cũ là nơi vợ chồng ông Cà, bà Huỳnh Thu Ba chắt chiu nuôi các con khôn lớn. Nay tuổi cao, gia đình vẫn còn nhiều khó khăn. Hai người con sau khi hôn nhân đổ vỡ đưa các cháu trở về sống cùng cha mẹ; người con còn lại bị tai nạn giao thông, sức khỏe giảm sút, việc làm và thu nhập không ổn định.

Ở tuổi 70, ông Cà vẫn cố gắng làm việc để góp thêm chi phí sinh hoạt. Căn nhà xuống cấp nhiều năm nhưng gia đình chưa đủ điều kiện sửa chữa.

Mong ước có một mái nhà chắc chắn để con cháu được sống an toàn nay dần thành hiện thực. Thông qua Chương trình Mái ấm ATV, với sự đồng hành của Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang, gia đình ông Cà được hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng căn nhà mới.

Một mái ấm mới không chỉ giúp gia đình che mưa, nắng, mà còn trao thêm niềm tin để những người đã nhiều năm chắt chiu giữa khó khăn có thể vững lòng bước tiếp.

BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH AN GIANG