5 nhóm thực phẩm giúp hệ tiêu hóa phục hồi, giảm đầy hơi và khó chịu

Khi gặp các triệu chứng như đầy hơi, buồn nôn, tiêu chảy hoặc khó tiêu, chế độ ăn uống cần được điều chỉnh để giảm áp lực lên dạ dày và đường ruột. Đặc biệt, với người đang mệt mỏi hoặc trong giai đoạn hồi phục sau phẫu thuật, lựa chọn thực phẩm dễ tiêu, giàu dinh dưỡng có thể góp phần hỗ trợ quá trình phục hồi.

Dưới đây là 5 nhóm thực phẩm có thể được ưu tiên trong chế độ ăn khi hệ tiêu hóa đang nhạy cảm.

Thực phẩm giàu chất xơ hòa tan

Yến mạch, chuối chín và khoai lang là những thực phẩm cung cấp chất xơ hòa tan. Khi vào đường tiêu hóa, chất xơ hòa tan hấp thụ nước và tạo thành dạng gel, góp phần làm mềm phân, hỗ trợ nhu động ruột và hạn chế táo bón.

Một số loại chất xơ hòa tan còn có vai trò như prebiotic, trở thành nguồn thức ăn cho các vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Nhờ đó, chúng góp phần duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh và hỗ trợ sức khỏe đường tiêu hóa.

Tuy nhiên, khi đang tiêu chảy hoặc đầy hơi nhiều, lượng chất xơ cần được điều chỉnh phù hợp. Việc tăng chất xơ quá nhanh có thể khiến tình trạng đầy hơi, chướng bụng trở nên khó chịu hơn.

Thực phẩm mềm, dễ tiêu

Cháo, súp, cơm nát hoặc các món ăn được nấu mềm là lựa chọn phù hợp khi hệ tiêu hóa đang yếu. Thức ăn mềm giúp giảm công đoạn nhai và hạn chế kích thích cơ học đối với dạ dày, đường ruột.

Cháo và súp cũng có thể bổ sung nước cho cơ thể, đặc biệt hữu ích khi người bệnh bị tiêu chảy hoặc ăn uống kém. Trong giai đoạn hồi phục, có thể chia thành nhiều bữa nhỏ thay vì ăn quá nhiều trong một lần.

Khi các triệu chứng tiêu hóa giảm, nên từng bước trở lại chế độ ăn đa dạng và cân bằng, thay vì duy trì chế độ ăn quá đơn điệu trong thời gian dài.

Thực phẩm chứa probiotic

Sữa chua và một số sản phẩm lên men có chứa probiotic, có thể hỗ trợ duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột. Điều này đặc biệt được quan tâm trong trường hợp hệ vi sinh bị thay đổi sau khi sử dụng kháng sinh.

Tuy nhiên, khả năng dung nạp probiotic ở mỗi người khác nhau. Người đang tiêu chảy hoặc không dung nạp lactose cần lựa chọn sản phẩm phù hợp và theo dõi phản ứng của cơ thể.

Bên cạnh việc bổ sung probiotic, chế độ ăn đa dạng với rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và các nguồn thực phẩm giàu chất xơ phù hợp cũng góp phần duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Protein nạc, dễ hấp thu

Trong thời gian cơ thể suy yếu hoặc hồi phục sau bệnh, protein cần thiết cho quá trình duy trì và sửa chữa các mô. Thịt gà bỏ da, cá hấp, trứng và một số nguồn protein ít chất béo có thể được lựa chọn để bổ sung dưỡng chất mà không tạo cảm giác quá nặng bụng.

Nên ưu tiên cách chế biến đơn giản như hấp, luộc hoặc nấu mềm, hạn chế chiên rán, nhiều dầu mỡ và các món quá cay. Những thực phẩm nhiều chất béo có thể làm một số người cảm thấy đầy bụng, khó tiêu hoặc khiến triệu chứng tiêu hóa khó chịu hơn.

Một số loại trà thảo mộc

Trà gừng thường được sử dụng để hỗ trợ giảm cảm giác buồn nôn và khó chịu ở đường tiêu hóa. Một số người cũng sử dụng trà hoa cúc như một thức uống giúp thư giãn.

Nên dùng trà ở mức vừa phải, không quá đặc và không thêm nhiều đường. Đối với người đang có bệnh lý tiêu hóa hoặc đang sử dụng thuốc, việc sử dụng các loại thảo mộc thường xuyên nên được trao đổi với bác sĩ để tránh những tương tác không mong muốn.

Ăn uống đúng cách giúp hệ tiêu hóa có thời gian phục hồi

Khi hệ tiêu hóa gặp vấn đề, không phải thực phẩm nào được xem là tốt cho sức khỏe cũng phù hợp với tất cả mọi người. Điều quan trọng là lựa chọn thực phẩm dễ dung nạp, ăn thành nhiều bữa nhỏ, uống đủ nước và hạn chế rượu bia, đồ chiên rán, nhiều gia vị hoặc thực phẩm gây kích ứng.

Nếu tình trạng tiêu chảy, nôn ói kéo dài, đau bụng dữ dội, sốt, mất nước hoặc có máu trong phân, người bệnh cần được thăm khám để xác định nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp. Đặc biệt, trẻ nhỏ, người cao tuổi và người vừa phẫu thuật cần được theo dõi sát khi xuất hiện các triệu chứng tiêu hóa bất thường.