Đầu bếp riêng tiết lộ bí quyết giúp Harry Kane kéo dài phong độ đỉnh cao

Dan Sargeant bắt đầu theo đuổi nghề bếp từ khi còn trẻ. Sau khi rời trường, đầu bếp người Anh làm việc tại nhiều nhà hàng cao cấp, từ ẩm thực Italy đến các nhà hàng Trung Hoa. Tuy nhiên, thời gian làm việc kéo dài cùng áp lực lớn khiến Sargeant dần kiệt sức và chuyển hướng sang nghiên cứu dinh dưỡng, huấn luyện cá nhân.

Bước ngoặt đến vào gần Giáng sinh năm 2016, khi Sargeant được giới thiệu với một cầu thủ bóng đá đang cần tư vấn về chế độ ăn. Khi đến căn nhà tại Essex, Sargeant mới biết khách hàng là Harry Kane. Khi đó, tiền đạo người Anh 23 tuổi, đang khoác áo Tottenham và từng bước khẳng định vị trí trong đội tuyển quốc gia.

Harry Kane và chế độ dinh dưỡng được kiểm soát nghiêm ngặt

Ban đầu, Kane chỉ tìm kiếm lời khuyên về dinh dưỡng nhưng sau quá trình trao đổi, tiền đạo này quyết định sử dụng dịch vụ chuẩn bị bữa ăn riêng. Từ đó, Sargeant bắt đầu đồng hành cùng Kane và xây dựng chế độ ăn phù hợp với lịch tập luyện, thi đấu.

Hiện tại, Sargeant không chỉ phục vụ Kane mà còn chuẩn bị bữa ăn cho nhiều vận động viên nổi tiếng như Jack Grealish, Conor Gallagher, Sander Berge, võ sĩ Conor Benn và tay đua F1 Lando Norris. Trong lĩnh vực giải trí, đầu bếp này từng hỗ trợ chế độ dinh dưỡng cho Pedro Pascal, Daniel Craig, Rachel Weisz cùng nhiều nhân vật nổi tiếng khác.

Với Kane, việc thuê đầu bếp riêng không đơn thuần nhằm tạo sự thuận tiện. Tiền đạo Bayern Munich đặc biệt chú trọng việc đầu tư vào sức khỏe và thể trạng. Kane chủ động tìm hiểu về sức khỏe đường ruột, thời điểm bổ sung carbohydrate cũng như phản ứng của cơ thể trước từng nhóm thực phẩm.

Kể từ năm 2017 đến nay, Kane bắt đầu áp dụng kế hoạch dinh dưỡng khoa học. Mục tiêu là duy trì nguồn năng lượng ổn định, hỗ trợ quá trình hồi phục và hạn chế những yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu suất thi đấu.

Harry Kane duy trì thể trạng và phong độ ổn định trong màu áo Bayern Munich

Trước các trận đấu diễn ra vào buổi chiều, Kane thường dùng những bữa nhẹ như bánh mì tròn hoặc bánh kếp kết hợp mật ong, chuối và mứt quả mọng giàu nitrat. Với các trận đấu buổi tối, cơm hoặc mì cùng sốt cà chua là lựa chọn phổ biến bởi dễ tiêu hóa và không chứa quá nhiều chất béo.

Sau trận, Kane bổ sung năng lượng bằng sinh tố trước khi sử dụng các món ăn nấu chậm để hỗ trợ quá trình hồi phục. Trong số này, lasagna được chế biến với nước hầm xương là món đặc biệt được ưa thích. Món ăn này từng xuất hiện trong thực đơn của Kane ngay cả vào dịp Giáng sinh.

Kane không quá kén ăn nhưng không thích các loại cá nhiều dầu. Để bổ sung nhóm thực phẩm này, Sargeant thường thay đổi cách chế biến, sử dụng gia vị Cajun hoặc đưa cá vào bánh taco để tạo sự đa dạng cho thực đơn.

Ngay cả trong kỳ nghỉ, Kane vẫn duy trì kỷ luật tương đối nghiêm ngặt. Những món đồ uống hoặc thực phẩm có thể xem là phần thưởng chỉ xuất hiện ở mức hạn chế, trong khi chế độ ăn tổng thể vẫn được kiểm soát.

Tiền đạo Harry Kane nâng cao danh hiệu trong màu áo Bayern Munich

Theo Sargeant, điểm quan trọng nhất trong chế độ dinh dưỡng của Kane nằm ở tính nhất quán. Tiền đạo người Anh duy trì những nguyên tắc này trong nhiều năm thay vì chỉ áp dụng trong một giai đoạn nhất định. Đối với bóng đá đỉnh cao, những chi tiết nhỏ trong chế độ sinh hoạt có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thi đấu và hồi phục.

Ở tuổi 33, Kane hướng tới mục tiêu kéo dài sự nghiệp theo hình mẫu của những ngôi sao nổi tiếng với khả năng duy trì phong độ lâu dài như Tom Brady, Robert Lewandowski và Cristiano Ronaldo. Khi tuổi tác tăng lên, việc kiểm soát dinh dưỡng, nghỉ ngơi và phục hồi càng đóng vai trò quan trọng. Chính sự chuyên nghiệp trong chế độ tập luyện, dinh dưỡng và sinh hoạt là nền tảng giúp Harry Kane duy trì hiệu suất ổn định, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới.