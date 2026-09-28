Đang đi đường, cô gái 33 tuổi bị sét đánh

Chị T. 33 tuổi, ở Tây Ninh thường di chuyển qua khu vực cánh đồng trống, thưa thớt nhà dân. Tối xảy ra sự việc, trên đường trở về nhà giữa lúc mưa giông lớn, chị bất ngờ bị sét đánh và ngã gục giữa đường.

Phát hiện nạn nhân, người dân nhanh chóng đưa chị đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa cấp cứu. Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện kích hoạt "Báo động đỏ toàn viện", huy động các ê-kíp Cấp cứu, Can thiệp Tim mạch, Hồi sức tích cực, Liên chuyên khoa và Gây mê hồi sức phối hợp xử trí.

Các bác sĩ ghi nhận chị T. bị rối loạn nhịp tim, bỏng độ I, II ở cánh tay và vai phải, vùng da dọc vị trí đeo dây chuyền bị cháy xém, vết thương khoảng 3cm ở cổ phải cùng nhiều vùng xây xát tại môi, má và tai phải.

Người bệnh chưa cần can thiệp ngoại khoa nên được tập trung kiểm soát rối loạn nhịp tim, theo dõi thần kinh và chăm sóc các tổn thương bỏng.

Tuy nhiên, chị nhanh chóng lơ mơ, vật vã, kích thích mạnh nên được chuyển Khoa Hồi sức Tích cực để điều trị chuyên sâu, kiểm soát nguy cơ xuất huyết não, rối loạn nhịp tim và chăm sóc các tổn thương ở da, mắt, màng nhĩ.

Sau 2 ngày điều trị tích cực, tình trạng người bệnh dần ổn định, ý thức trở lại, không còn vật vã, kích thích. CT sọ não không ghi nhận xuất huyết tiến triển thêm. Chị được chuyển đến chuyên khoa Nội Tim mạch để tiếp tục theo dõi, phục hồi.

Người phụ nữ bị bỏng, cháy sém vùng cổ và nhiều vị trí trên cơ thể sau khi bị sét đánh (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Theo các bác sĩ, sét có thể gây tổn thương nghiêm trọng nhiều cơ quan. Dòng điện cực mạnh có thể gây rối loạn nhịp tim, ngừng tim, mất ý thức, tổn thương não, liệt hoặc ngừng thở.

Nhiệt từ sét cũng gây bỏng, đặc biệt tại vị trí tiếp xúc với vật dụng kim loại như dây chuyền, vòng tay. Ngoài ra, mắt và tai cũng có thể bị tổn thương, dẫn đến giảm hoặc mất thính lực.

Điều gì xảy ra với cơ thể khi bị sét đánh?

ThS.BS Nguyễn Công Vân, Trưởng khoa Nội tim mạch cho biết, sét đánh là hiện tượng phóng điện cực mạnh trong tự nhiên giữa các đám mây dông hoặc giữa đám mây và mặt đất, giải phóng một nguồn năng lượng khổng lồ trong thời gian cực ngắn.

Dòng điện cực lớn từ tia sét khi đi qua cơ thể người sẽ gây ra tổn thương nghiêm trọng đến đa cơ quan, như hệ tim mạch (làm gián đoạn nhịp tim, ngừng tim đột ngột hoặc rối loạn nhịp tim nghiêm trọng), hệ thần kinh (gây mất ý thức, lú lẫn, tổn thương não, liệt tạm thời hoặc vĩnh viễn các chi), hệ hô hấp (gây tê liệt trung tâm hô hấp trên não, dẫn đến ngừng thở).

Sét đánh còn gây tổn thương và bỏng nhiệt ở vùng da có dòng điện đi qua. Đặc biệt, nếu nạn nhân mang trang sức kim loại (như dây chuyền, vòng tay), kim loại sẽ dẫn điện và tăng nhiệt nhanh chóng, tạo ra những vết bỏng sém sâu dọc theo đường đeo trang sức.

Ngoài ra, nạn nhân còn có thể tổn thương giác quan khi dòng điện và sóng áp suất cực mạnh từ sét tác động đến tai, gây giảm hoặc mất vĩnh viễn thính lực.

Bác sĩ khuyến cáo khi có giông sét, người dân cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, không di chuyển ở khu vực trống trải, tránh đứng dưới cây cao, gần cột điện, công trình kim loại hoặc vị trí cao, cô lập. Khi ở trong nhà, nên hạn chế sử dụng thiết bị điện và ngắt các thiết bị không cần thiết.

Nếu phát hiện người bị sét đánh, cần nhanh chóng gọi cấp cứu và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Cấp cứu càng sớm càng giúp tăng cơ hội kiểm soát biến chứng nguy hiểm và bảo toàn tính mạng.