Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 28/9 – 4/10/2026: Khu dân cư bị cúp điện cả ngày tăng cao

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện Đồng Tháp) từ ngày 28/9 – 4/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người sử dụng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 28/9 – 4/10/2026

Lịch cúp điện Cao Lãnh

KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 30 (Bên phải từ chùa Hoa Lâm đến Cổng Khu công nghiệp Trần Quốc Toản. Bên trái từ cầu Trần Quốc Toản đến Cảng Vụ Đồng Tháp), Nguyễn Trung Trực, Thống Linh, Tân Định, Lãnh Binh Thăng, Nguyễn Cư Trinh, từ tổ 13 đến tổ 23, tổ 29, tổ 35, tổ 36, khu phố Tân Định, khu phố Tân An, khu phố Trần Quốc Toản, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/09/2026 đến 17:00:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Hữu Kiến, tổ 3, khu phố Tân Hùng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/09/2026 đến 12:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần đường Mai Văn Khải, Nguyễn Chí Thanh, tổ 12, tổ 13, khu phố Mỹ Phước, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Đình Chiểu, Phạm Nhơn Thuần, Cách mạng tháng 8, tổ 5, tổ 30, tổ 45, khu phố Mỹ Phước, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần đường Cách mạng tháng 8, đường số 9, tổ 3, từ tổ 34 đến tổ 38, tổ 43, tổ 54, khu phố Mỹ Phước, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần đường Trần Phú, Lê Văn Chánh, Lê Thị Riêng, tổ 30, khu phố Phong Thạnh, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/10/2026 đến 12:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần đường Trần Hưng Đạo, Trần Phú, từ tổ 28 đến tổ 30, khu phố Phong Thạnh, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Sa Đéc

KHU VỰC: Toàn bộ khu dân cư Tân Thuận, một phần đường Hồ Tùng Mậu (từ ngã ba Nguyễn Tất Thành đến cầu Hồ Tùng Mậu), một phần đường Nguyễn Tất Thành (từ ngã tư phở Hai Hiển đến cầu Tây Hưng), phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/09/2026 đến 17:00:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần đường ĐT 852B (từ cầu Sa Đéc 2 đến cầu Cai Dao 2), phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 30/09/2026 đến 11:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực Kinh Trung Ương, khu Rau Sạch Tân Lập, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Nha Mân

KHU VỰC: Khu vực từ Ủy ban xã Phú Long cũ đến Trường Tiểu Học Phú Long cũ thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/09/2026 đến 11:30:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Ngã Cái đến Chùa Long Quan thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/09/2026 đến 09:00:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm Cỏ May Châu Thành 2

THỜI GIAN: Từ 08:18:00 ngày 28/09/2026 đến 09:09:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Cai Trượng đến Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo, khu vực cuối Ngọn Cai Trượng thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 28/09/2026 đến 10:00:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Cai Trượng đến Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/09/2026 đến 11:30:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm Kim Thạch

THỜI GIAN: Từ 10:07:00 ngày 28/09/2026 đến 11:30:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực từ Cây Xăng Ba Đức đến cuối khu vực Thủy sản Cồn Nổi thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/09/2026 đến 17:00:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu vực cuối Ngọn Cai Trượng thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/09/2026 đến 14:30:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực từ nhà chú Hai Mến đến Miễu Cai Trượng thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 28/09/2026 đến 15:30:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực Ngọn Cai Trượng thuộc xã Tân Phú Trung

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 28/09/2026 đến 17:00:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Ông Thinh đến Trường Tiểu Học An Nhơn điểm Cái Xếp thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/09/2026 đến 18:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Mười Ổi đến Cầu Ranh Tân Phú thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 09:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực từ Chợ Bình Tiên đến Cầu Trại Quán thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 30/09/2026 đến 10:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực từ Chợ Bình Tiên đến Chùa Phật Quang thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 30/09/2026 đến 11:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Tư Mặn đến Nhà máy Thanh Sang (phía tiểu lộ) thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/09/2026 đến 14:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực Ranh ấp Tân Lập đến Cầu Tân Lập thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 30/09/2026 đến 15:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực từ Cầu kênh 26 tháng 3 đến Cầu Ngang Kênh 26 tháng 3 thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 30/09/2026 đến 17:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực từ Vàm Trại Quán đến Cầu Ông Khoa thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 09:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Bà Thậm đến Cầu 2 tháng 9 phía tiểu lộ thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 01/10/2026 đến 10:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực từ lò bột Lê Thái Nhựt đến Cầu Ngang Bà Thậm thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 01/10/2026 đến 11:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Ngang Bà Thậm thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/10/2026 đến 14:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực Rạch Bà Thậm thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 01/10/2026 đến 15:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực cuối Ngọn Rạch Bà Thậm thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực từ Vàm Út Hiện đến Cấp nước An Hòa xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/10/2026 đến 18:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực cồn An Nhơn từ Cầu Út Tẩu đến Vùng nuôi thủy sản xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/10/2026 đến 18:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Tầm Vu đến đầu Kênh Chí Công thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 09:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Kênh Chí Công đến Nhà máy Nguyễn Văn Thông thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 02/10/2026 đến 10:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực từ Nhà máy Nguyễn Văn Thông đến cuối Ngọn Kênh Chí Công thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 02/10/2026 đến 11:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Xã Hời đấn Cầu Kênh Chí Công thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/10/2026 đến 14:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Kênh Chí Công đến Cầu Tầm Vu thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 02/10/2026 đến 15:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Tầm Vu đến cuối Ngọn Tầm Vu thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Lai Vung

KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Lợi, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/09/2026 đến 17:30:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Quốc Danh, Cty TNHH SX-TM Quốc Danh, Cty TNHH SX-TM Quốc Danh 2 ấp Định Thành, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/09/2026 đến 17:00:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp An Hòa, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực gần chợ Hòa Lạc)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/09/2026 đến 15:00:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp An Hòa, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực gần cầu Vượt Vàm Cống)

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 28/09/2026 đến 17:00:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Nguyễn Long, ấp Long Bửu, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 10:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Hòa, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 12:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Kho bạc Nhà nước khu vực XVIII, ấp 2, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 29/09/2026 đến 12:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện DNTN Qúy Quyền, ấp An Hòa, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/09/2026 đến 15:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp 4, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Trại Cưa Lê Tấn Bình, ấp Long Bửu, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 10:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Lợi, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 12:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Nguyễn Văn Đựng, ấp Hòa Ninh, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 30/09/2026 đến 12:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Huỳnh Thị Ngọc, ấp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/09/2026 đến 15:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Định Thành, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/09/2026 đến 17:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Trần Văn Hoàng (Trạm Bơm Tiểu Vùng 8), ấp Long Hội, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 10:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp An Hòa, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 12:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Thành A, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 01/10/2026 đến 12:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp 4, xã Hòa Long, ấp Hậu Thành, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/10/2026 đến 15:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp An Lợi A, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp 4, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thuận, ấp Tân Hưng, ấp Định Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 12:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Bình, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thường Thới Tiền

KHU VỰC: Một phần khu vực lộ ĐT 841 ấp Chòm Xoài xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/09/2026 đến 17:00:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực dân cư đường cái vừng ấp Phú Hòa A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Long Hưng xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực tuyến dân cư cầu cái vừng ấp Phú Hòa A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/09/2026 đến 08:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần khu vực lộ nhựa nông thôn ấp Phú Hòa A, ấp Phú Hòa B, ấp Phú Thạnh A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/09/2026 đến 18:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần khu vực tuyến dân cư cầu cái vừng ấp Phú Hòa A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 30/09/2026 đến 18:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Lợi A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hồng

KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NTTS Trần Văn Hùng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 12:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NTTS Đinh Văn Sĩ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/09/2026 đến 16:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện một phần xã Tân thành trạm công công ánh sáng chợ Tân Thành A( chợ Tân Thành A)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 13:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Mất điện khách hàng thuộc trạm bơm Tập Đoàn 11

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 16:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện khách hàng thuộc trạm SXG Minh Phát

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 16:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện khách hàng thuộc trạm Tòa án nhân dân huyện Tân Hồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 16:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện một phần xã An Phước Nhánh rẽ Kinh sa rài đến giáp ranh gò tre

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/10/2026 đến 07:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Mất điện một phần xã An Phước từ ấp Hoàng Việt đến ranh giới xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/10/2026 đến 07:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Mất điện một phần xã An Phước từ cầu Giồng găng ấp tân bảnh đến Ấp Hoàng Việt xã an phước

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/10/2026 đến 17:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Mất điện một phần xã Tân Hộ cơ từ dọc kinh tân thành B đế bến đò AB xã An Phước

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/10/2026 đến 17:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Mất điện một phần xã An Phước Nhánh rẽ Kinh sa rài đến giáp ranh gò tre

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 02/10/2026 đến 18:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Mất điện một phần xã An Phước từ ấp Hoàng Việt đến ranh giới xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 02/10/2026 đến 18:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tháp Mười

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Nam xã mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 09:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Nam xã mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 30/09/2026 đến 11:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Nam xã mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/09/2026 đến 15:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Nam xã mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 30/09/2026 đến 16:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mỹ Thọ

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Hòa, xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/09/2026 đến 11:30:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tây Mỹ, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/09/2026 đến 11:30:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1T, xã Bình Hàng Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/09/2026 đến 11:30:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4B, xã Bình Hàng Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/09/2026 đến 11:30:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Linh, xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/09/2026 đến 17:00:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3T, xã Bình Hàng Trung

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/09/2026 đến 17:00:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3T, xã Bình Hàng Trung (Một phần khu vực Láng Biển)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/09/2026 đến 17:00:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Toàn bộ TBA TBA 1P-25kVA LBM Hồ Thanh Thủy

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/09/2026 đến 17:00:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1B, ấp 3B xã Bình Hàng Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 11:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Phú Cù Lao, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 11:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Nhì, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 11:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Nhất, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 11:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Nhì, xã Mỹ Thọ (mất điện một phần khu vực Vườn Chanh)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 11:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Bốn, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Nhì, xã Mỹ Thọ (mất điện khu vực một phần khu vực Hai Cống)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Ba, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Ba, xã Mỹ Thọ ( mất điện một phần Miễu Đôi)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Nhất, xã Mỹ Thọ (mất điện một phần khu vực thầy Cắt)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/09/2026 đến 17:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Nhất, xã Mỹ Thọ (mất điện một phần khu vực thầy Cắt)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/09/2026 đến 17:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Kỳ Son, xã Ba Sao (mất điện một phần Kinh Cây Dông)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 11:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Cây Dông, xã Ba Sao (mất điện một phần khu vực Kinh Cây Dông)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 11:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Đông Mỹ, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 11:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, xã Bình Hàng Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 11:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, xã Bình Hàng Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 11:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Cây Dông, xã Ba Sao (mất điện một phần Kinh Kỳ Son)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/09/2026 đến 17:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông xã Mỹ Thọ, một phần khu vực ấp 2, xã Bình Hàng Trung (mất điện một phần khu vực Cầu Ông Địa)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/09/2026 đến 17:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Long 1, xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/09/2026 đến 17:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1B, ấp 2B xã Bình Hàng Trung (mất điện một phần khu vực Bà Đội)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/09/2026 đến 17:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Nhì, ấp Mỹ Đông Ba xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Gáo Giồng, xã Phong Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 11:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Gáo Giồng, xã Phong Mỹ (mất điện một phần khu vực lung môn)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 11:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Thiện Từ, xã Ba Sao

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 11:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Nhà Hay, xã Phong Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Gáo Giồng, xã Phong Mỹ ( mất điện một phần khu vực Nông Trường)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mười Tạ, xã Phong Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-75kVA Trường THPT Thống Linh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Long 2, xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/10/2026 đến 17:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4B, xã Phương Thịnh ( mất điện một phần khu vực tỉnh lộ 844)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-560kVA Việt Nga

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-160kVA Bơm Tây An Tiến-Mương Lộ 844 số 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Kỳ Son, xã Ba Sao

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 11:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Kỳ Son, xã Ba Sao ( mất điện một phần khu vực ấp 5 cũ)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Lấp Vò

KHU VỰC: Tỉnh lộ 84 từ Cống Rạch Chùa Cạn đến Cầu Cai Châu, Rạch Ngã Cái, Rạch Đồn Điền, Nhà máy nước đá Hoàng Minh thuộc xã Mỹ An Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/09/2026 đến 18:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: - Tỉnh lộ 849 từ Cầu Vĩnh Thạnh đến Ngã Ba Vĩnh Thạnh, Rạch Cái Dứa, Rạch Gia Vàm, Rạch Hòa Thuận, Rạch Ngã Cái, Cống Hùng Cường và trạm Tự dùng trạm 220kV Lấp Vò xã Lấp Vò và xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/09/2026 đến 18:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Tỉnh lộ 848 từ Cầu Rạch Ruộng đến Cầu Cai Châu, Chợ Mương Điều, Chợ Thủ Củ, Rạch Mương Điều, Rạch Kinh Xáng, Rạch Kinh Tắc, Rạch Mù U, Rạch Đường Cầu, Rạch Thù Củ, khu Cồn Ông thuộc xã Tân Khánh Trung và xã Mỹ An Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/10/2026 đến 18:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu vực Cống Rạch Cưởi xã Mỹ An Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 11:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thanh Bình

KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Tân Thạnh (khu vực Kênh Đường Gạo, xã Phú Lợi cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/09/2026 đến 17:00:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Tân Thạnh (khu vực từ Cái Gốc đến Cái Gáo, xã Phú Lợi cũ); Trung tâm học tập cộng đồng xã Phú Lợi cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/09/2026 đến 18:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Thành (khu vực ngọn Cả Lách gần Dinh Ông Tà)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/09/2026 đến 12:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Bình Tấn, xã Bình Thành (khu vực tuyến dân cư Bình Tấn gần Kênh Cả Cường)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/09/2026 đến 12:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khách hàng trạm Bơm Kinh Bình Thành 4A, xã Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Bình Minh, xã Bình Thành (khu vực gần trạm bơm số 7 Phú Cường)

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Thành (khu vực gần trạm HTX Bình Hòa 2)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/09/2026 đến 16:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Bỉnh Chính, xã Bình Thành (khu vực từ trạm Y tế đến gần trường THCS Bình Thành)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/10/2026 đến 16:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình (một phần khu vực Cồn Én)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/10/2026 đến 16:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tam Nông

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Lâm, xã An Hòa. Một phần khu vực ấp Phú Thọ A, xã Phú Thọ (Khu vực từ trạm Bơm Phạm Thị Thi đến trạm Bơm Dự Án Nuôi Tôm 1 và khu vực từ nhà Ngô Thành Được đến nhà ông Nguyễn Văn Thành).

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 01/10/2026 đến 16:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu vực ấp C, xã Phú Cường (Một phần khu vực Chợ kinh 15 và Khu vực từ cầu Kênh 15 đến trạm bơm Bảy Tổng).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hồng Ngự

KHU VỰC: Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực Hải Quan Mương 3 Nguyên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/09/2026 đến 17:00:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực một phần CDC Giồng Duối

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/09/2026 đến 17:00:00 ngày 28/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực từ Kênh Tứ Thường đến chùa Thiên Đức

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 29/09/2026 đến 07:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực từ Cống Còng Cọc đến Kênh Tứ Thường

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/09/2026 đến 18:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực từ Kênh Tứ Thường đến chùa Thiên Đức

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 29/09/2026 đến 18:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực dọc đường Nguyễn Huệ từ ngã tư Trần Hưng Đạo đến ngã tư Tin Lành và đến nhà trọ Phú Quí

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/09/2026 đến 11:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực từ nhà trọ Phú Quí đến cầu Mương Ông Nâu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/09/2026 đến 17:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ cây xăng An Bình dọc QL 30 đến UBND phường An Bình A (cũ) và từ bến đò duôi Long Khánh (cũ) dọc lộ dal đến cầu Mương Lớn

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Mất điện một phần phường An Bình khu vực toàn bộ CDC phường An Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện