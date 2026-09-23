Lòng tin để cùng đi tới

Trong bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra một câu hỏi có ý nghĩa sâu xa: thế giới đang thay đổi, nhưng sẽ đi về đâu? Câu trả lời bắt đầu từ lựa chọn của mỗi quốc gia hôm nay - tôn trọng nhau, giữ cam kết và cùng hành động vì con người.

Chiều 22/9/2026, giờ địa phương (sáng 23/9, giờ Hà Nội), tại thành phố New York, Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khoá 81. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Thế giới đang chứng kiến nhiều biến động: xung đột, cạnh tranh, phân mảnh kinh tế và những rủi ro mới từ công nghệ, biến đổi khí hậu. Khi lòng tin suy giảm, khác biệt dễ bị đẩy thành đối đầu, còn những cam kết chung khó đi tới hành động. Bởi vậy, khôi phục lòng tin là điều kiện để các quốc gia cùng giải quyết vấn đề.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khoá 81. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Thông điệp từ bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rõ ràng: các quốc gia có thể khác nhau về lợi ích, lịch sử và con đường phát triển, nhưng đều cần tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và những cam kết đã đưa ra. Lòng tin được gây dựng khi các nguyên tắc ấy được thực hiện nhất quán; khi đối thoại được duy trì cả lúc bất đồng; khi dân thường được bảo vệ giữa xung đột.

Lòng tin được gây dựng khi các quốc gia tôn trọng luật pháp quốc tế, giữ đúng cam kết và duy trì đối thoại ngay cả lúc bất đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khoá 81. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Từ kinh nghiệm của một dân tộc hiểu cái giá của chiến tranh, Việt Nam lựa chọn hòa bình, hòa giải và hợp tác. Lựa chọn ấy mang một chiều sâu văn hóa: biết trân trọng sự khác biệt, đề cao phẩm giá con người và tìm con đường chung ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn. Đó cũng là cách Việt Nam đóng góp vào một trật tự quốc tế công bằng hơn, nơi mọi quốc gia có tiếng nói và cơ hội phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khoá 81. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Lòng tin còn phải được đo bằng kết quả. Một cam kết phát triển có ý nghĩa khi giúp người dân có sinh kế bền vững; hợp tác về khí hậu phải hỗ trợ những cộng đồng dễ bị tổn thương; tiến bộ công nghệ phải mở rộng cơ hội, thay vì khoét sâu khoảng cách. Đặt con người ở trung tâm chính là thước đo nhân văn của mọi nỗ lực hợp tác.

Tiến bộ toàn cầu chỉ có ý nghĩa khi người dân được sống trong hòa bình, có cơ hội phát triển và không ai bị bỏ lại phía sau.

Không quốc gia nào có thể tự mình giải quyết những thách thức vượt qua biên giới. Liên hợp quốc vì thế cần được củng cố để các nước tiếp tục đối thoại, xây dựng chuẩn mực chung và cùng hành động. Việt Nam khẳng định sẵn sàng góp phần vào công việc ấy với tư cách một thành viên tích cực, đối tác tin cậy và quốc gia có trách nhiệm.

Thành viên đoàn Việt Nam tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khoá 81. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Thế giới sẽ tiếp tục thay đổi. Nhưng hướng đi của sự thay đổi không được định sẵn. Mỗi lần các quốc gia chọn đối thoại thay cho đối đầu, thực hiện cam kết và bảo vệ con người, lòng tin lại có thêm cơ sở để lớn lên. Từ đó, hy vọng về một tương lai hòa bình, công bằng và tốt đẹp hơn mới có thể trở thành hiện thực.

Bài viết: HIỀN LƯƠNG

Ảnh: THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

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