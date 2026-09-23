Đã thông xe Quốc lộ 16 qua xã Trung Sơn

Video: Xã Trung Sơn huy động máy móc khẩn trương giải tỏa ách tắc.

Ngay sau khi phát hiện điểm sạt lở với chiều dài khoảng 12m, khối lượng đất đá tràn xuống đường khoảng 1.000m3, xã Trung Sơn đã huy động máy xúc tổ chức san gạt, di chuyển đất đá, tạo lối đi đảm bảo các phương tiện có thể lưu thông bình thường qua điểm sạt lở.

Khoảng 15 giờ 20 phút ngày 23/9, điểm ách tắc đã được giải tỏa.

Vieo: Quốc lộ 16 đoạn qua khu Xước, bản Ta Bán, xã Trung Sơn đã thông xe sau gần 10 giờ bị chia cắt

Những ngày gần đây, trên địa bàn xã Trung Sơn vẫn có mưa, vị trí đã xảy ra sạt lở vẫn có nguy cơ diễn biến phức tạp. Để đảm bảo an toàn, xã Trung Sơn cử lực lượng thường xuyên theo dõi, kịp thời phát hiện sự cố để có các biện pháp xử lý kịp thời.