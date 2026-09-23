Vợ Mạc Văn Khoa cập nhật tình hình của chồng ở bệnh viện

Mới đây, Thảo Vy - bà xã Mạc Văn Khoa - bất ngờ chia sẻ lại loạt hình ảnh được ghi lại cách đây khoảng một năm khi cô phải nằm viện. Đáng chú ý, trong khoảng thời gian này, Mạc Văn Khoa luôn có mặt bên cạnh vợ, từ chăm sóc, chuẩn bị đồ ăn đến túc trực khi cô nghỉ ngơi.

Trong loạt ảnh được Thảo Vy đăng tải, cô nằm trên giường bệnh với tay đang truyền dịch. Dù gương mặt còn khá mệt mỏi, bà xã nam diễn viên vẫn ghi lại những khoảnh khắc đời thường bên chồng. Mạc Văn Khoa xuất hiện trong nhiều khung hình, khi ngồi cạnh giường bệnh, lúc nằm nghỉ trên sofa hay tự tay chuẩn bị đồ ăn, nước uống cho vợ.

Thảo Vy đăng tải thước phim về hành trình cùng Mạc Văn Khoa vượt qua giai đoạn biến cố sức khỏe. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, Thảo Vy nhấn mạnh:“Tư liệu cũ 1 năm đã trôi qua, lúc sợ nhất đau nhất luôn có chồng bên cạnh là cũng ấm lòng roài hen”. Chi tiết này cũng cho thấy những hình ảnh trên không phải khoảnh khắc Mạc Văn Khoa đang nằm viện ở thời điểm hiện tại. Đây là loạt ảnh được bà xã nam diễn viên lưu giữ từ khoảng một năm trước và chia sẻ lại như một kỷ niệm về quãng thời gian khó khăn mà hai vợ chồng cùng nhau vượt qua, đủ để thấy tình cảm gắn bó của của hai.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả dành lời động viên, chúc Thảo Vy luôn khỏe mạnh, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách hai vợ chồng đồng hành cùng nhau. Không ít bình luận cho rằng những khoảnh khắc giản dị như việc chồng ở bên lúc đau ốm mới là điều khiến một cuộc hôn nhân trở nên đáng quý.

Mạc Văn Khoa và Thảo Vy quen nhau từ năm 2015, thời điểm nam diễn viên tham gia Cười Xuyên Việt. Thảo Vy từng là khán giả nán lại sau chương trình để xin chụp ảnh cùng anh. Sau đó, Mạc Văn Khoa chủ động liên lạc và cả hai dần nảy sinh tình cảm.

Mạc Văn Khoa và vợ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc đời thường. Ảnh: FBNV

Chuyện tình của họ từng gặp không ít thử thách, trong đó có thời điểm gia đình Mạc Văn Khoa chưa ủng hộ vì Thảo Vy lớn hơn anh vài tuổi. Tuy nhiên, sau thời gian gắn bó, cả hai dần nhận được sự đồng thuận từ hai bên gia đình.

Cuối năm 2020, Mạc Văn Khoa và Thảo Vy đăng ký kết hôn, sau đó đón con gái đầu lòng Minnie. Đến tháng 6/2022, cặp đôi tổ chức đám cưới tại TP.HCM sau 7 năm bên nhau.

Trong cuộc sống hôn nhân, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên nhau và con gái. Từ chuyện chăm sóc con, cùng làm việc đến những lúc một trong hai gặp vấn đề về sức khỏe, Mạc Văn Khoa và Thảo Vy vẫn duy trì hình ảnh một gia đình gắn bó.

Bởi vậy, loạt ảnh được Thảo Vy đăng lại sau một năm không chỉ thu hút sự chú ý bởi khoảnh khắc Mạc Văn Khoa chăm vợ mà còn khiến nhiều khán giả nhớ đến hành trình từ những ngày chưa có nhiều điều kiện đến khi xây dựng được tổ ấm riêng của cặp đôi.