Việt Nam đề xuất Đại hội đồng LHQ thúc đẩy quản trị AI, thu hẹp khoảng cách số

Ngày 22/9 (giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 Khalilur Rahman, Tổng thống Ghana John Mahama, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Bhutan Tshering Tobgay, Thủ tướng Tòa thánh Vatican Pietro Parolin.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khalilur Rahman. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu tại cuộc gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 Khalilur Rahman, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ các quyết sách chiến lược nhằm hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình phát triển, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính.

Nhắc lại sự đóng góp chủ động và tích cực của Việt Nam tại các cơ chế quan trọng cũng như trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ, đóng góp tích cực vào các ưu tiên và sáng kiến của Chủ tịch Đại hội đồng LHQ nhằm hiện thực hóa các mục tiêu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất Đại hội đồng LHQ thúc đẩy thảo luận về các giải pháp cho các quốc gia thu nhập trung bình, đặc biệt về tiếp cận với nguồn tài chính, công nghệ và tri thức phục vụ phát triển bền vững; hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi mô hình phát triển; thúc đẩy xây dựng khuôn khổ hợp tác về quản trị toàn cầu về trí tuệ nhân tạo (AI), bảo đảm tính bao trùm, minh bạch và sự tham gia rộng rãi của các quốc gia, phản ánh đầy đủ sự quan tâm và lợi ích của các nước đang phát triển, thúc đẩy tiếp cận công nghệ công bằng và thu hẹp khoảng cách số; thúc đẩy các sáng kiến mới về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Khalilur Rahman trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự ủng hộ tích cực của Việt Nam; đồng thời bày tỏ lo ngại sâu sắc trước tình trạng suy giảm lòng tin đối với LHQ. Theo đó, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ kêu gọi cần tăng cường mạnh mẽ hơn nữa tiếng nói của các nước phương Nam, coi Đại hội đồng LHQ là diễn đàn quan trọng thể hiện quan điểm và bảo vệ lợi ích của các nước đang phát triển. Khẳng định lại sứ mệnh của mình, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ nhấn mạnh quyết tâm khôi phục niềm tin chiến lược vào chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của LHQ.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; nhất trí ủng hộ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong cấu trúc an ninh và phát triển tại khu vực, xây dựng Cộng đồng ASEAN tự cường, bao trùm và bền vững, và đặc biệt là ủng hộ lập trường, nỗ lực của ASEAN trong giải quyết các vấn đề khu vực.

Sớm mở đường bay thẳng Việt Nam - Bhutan

Tại cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Ghana John Mahama bày tỏ ấn tượng với sự chuyển mình phát triển mạnh mẽ của Việt Nam, mong muốn Việt Nam hỗ trợ Ghana trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa gạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ nhất trí đối với các đề xuất của Ghana, cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan hữu quan liên quan sớm triển khai theo hướng hiệu quả và thực chất.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Bhutan Tshering Tobgay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị với Bhutan ngày càng hiệu quả và thiết thực cho nhân dân hai nước.

Thủ tướng Bhutan nhất trí với đề nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư tại Bhutan. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác y tế, giáo dục, trao đổi văn hóa, nghệ thuật, du lịch dưới nhiều hình thức, nghiên cứu việc sớm mở đường bay thẳng giữa hai nước, thúc đẩy giao lưu nhân dân. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Tòa thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Tòa thánh Vatican Pietro Parolin cảm ơn các cơ quan chức năng Việt Nam đã tạo điều kiện và hỗ trợ tích cực để Đại diện thường trú của Tòa thánh Vatican tại Việt Nam hoạt động ổn định, hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Giáo hội Công giáo Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội, hoạt động bác ái, từ thiện...; nhất trí tăng cường các cuộc tiếp xúc để đưa quan hệ Việt Nam - Tòa thánh Vatican phát triển ngày càng sâu rộng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Tòa thánh Vatican khuyến khích Giáo hội Công giáo Việt Nam thực hiện tốt đường hướng "Kính Chúa, yêu nước", đồng hành cùng dân tộc để đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.