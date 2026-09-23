Xã Thăng An kết nạp 38 đảng viên mới

Đảng ủy xã Thăng An tổ chức hội nghị lần thứ 13 đánh giá các mặt công tác 9 tháng đầu năm 2026. Ảnh: HỒNG NĂM

Trong 9 tháng qua, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác. Tính đến giữa tháng 9, toàn xã hoàn thành gieo trồng 1.552ha, sản lượng ước đạt gần 10.000 tấn, đạt 100,65% chỉ tiêu nghị quyết; sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt khoảng 20.880 tấn, đạt 139,2% chỉ tiêu nghị quyết.

Các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính được đẩy mạnh và mang lại hiệu quả thiết thực.

Chi bộ Trường THPT Nguyễn Thái Bình (xã Thăng An) kết nạp đảng viên là học sinh. Ảnh: HỒNG NĂM

Trong công tác xây dựng Đảng, song song với việc thực hiện tốt nhiệm vụ sắp xếp tổ chức Đảng cơ sở, thành lập Trạm Y tế xã, sáp nhập trường học và kiện toàn hệ thống chính trị thôn, xã Thăng An đặc biệt chú trọng công tác phát triển đảng viên.

Đến nay, địa phương bồi dưỡng, kết nạp 38 đảng viên mới, vượt 102% chỉ tiêu giao trong năm, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 1.279 người.