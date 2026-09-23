Bão Dujuan khiến 9 người thiệt mạng, 4 người mất tích tại Nhật Bản

Mưa lớn gây ngập lụt và sạt lở đất tại Nhật Bản.

Bão Dujuan áp sát Nhật Bản từ ngày 21 đến 22/9, kéo theo các đám mây gây mưa phát triển mạnh và duy trì trong nhiều giờ tại vùng Kanto, trong đó có thủ đô Tokyo, cùng quần đảo Izu ở phía nam Tokyo.

Theo NHK, 8 địa điểm tại vùng Kanto ghi nhận lượng mưa cao kỷ lục.

Tại đảo Oshima, lượng mưa trong 48 giờ lên tới 832 mm, cao hơn 2,4 lần lượng mưa trung bình của cả tháng 9. Trong khi đó, khu vực Ushiku thuộc thành phố Ichihara, tỉnh Chiba ghi nhận lượng mưa 392,5 mm trong 24 giờ.

Mưa lớn đã gây nhiều vụ sạt lở đất tại các khu vực chịu ảnh hưởng. Tại tỉnh Chiba, 6 người thiệt mạng và 2 người mất tích. Tại tỉnh Kanagawa, 3 người thiệt mạng và 2 người mất tích ở các thành phố Yokosuka và Miura.

Nhà chức trách xác nhận hơn 600 ngôi nhà tại hai tỉnh Chiba và Kanagawa bị ảnh hưởng do ngập lụt và sạt lở đất.

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích và triển khai công tác khắc phục hậu quả tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Theo NHK