Ngày Văn hóa Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành thương hiệu quốc gia

Theo đó, việc tổ chức năm 2026, năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch giai đoạn 2026-2030 theo Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ, phải bảo đảm trang trọng, thiết thực, có chiều sâu, tạo dấu ấn mới trong tổ chức các sự kiện văn hóa có ý nghĩa quốc gia.

Người dân tham gia Lễ hội Bình Đà 2026. (Nguồn: BTC)

Đổi mới cách tổ chức, lấy người dân làm trung tâm

Phó Thủ tướng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức, chấm dứt tình trạng hành chính hóa; chuyển từ các lễ kỷ niệm, hội nghị trong hội trường sang không gian công cộng, di tích, bảo tàng, công viên, phố đi bộ, nhà văn hóa… với các hoạt động trải nghiệm văn hóa thiết thực.

Người dân, cộng đồng, văn nghệ sĩ, trí thức, doanh nghiệp và thế hệ trẻ được xác định vừa là trung tâm, chủ thể tham gia, sáng tạo, vừa là đối tượng thụ hưởng trực tiếp. Các hoạt động cần thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời phản ánh tinh thần đổi mới, sáng tạo, hội nhập và khát vọng phát triển.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo; gắn phát triển văn hóa với công nghiệp văn hóa, du lịch di sản và kinh tế số. Việc đánh giá hiệu quả lấy mức độ hưởng thụ văn hóa của Nhân dân và tác động xã hội làm tiêu chí quan trọng.

Các hoạt động phải kết hợp nguồn lực ngân sách với xã hội hóa hợp pháp, thực hành tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự và nếp sống văn minh. Mỗi hoạt động được định hướng trở thành một sản phẩm văn hóa cụ thể, mỗi địa phương có một dấu ấn riêng, từng bước xây dựng “Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11” thành thương hiệu văn hóa quốc gia.

Thống nhất tổ chức trong nước, mở rộng quảng bá quốc tế

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao khẩn trương xây dựng Kế hoạch tổng thể năm 2026 và bộ nhận diện “Ngày Văn hóa Việt Nam” gồm logo, khẩu hiệu, ấn phẩm, thông điệp truyền thông để sử dụng thống nhất trên toàn quốc và môi trường số; báo cáo Thủ tướng trước ngày 5/10/2026.

Bộ cũng được yêu cầu hướng dẫn thống nhất tiêu chí tổ chức cho các địa phương, phối hợp xây dựng hoạt động trải nghiệm văn hóa, di sản, làng nghề, ẩm thực, nghệ thuật truyền thống gắn với sản phẩm, tuyến, điểm du lịch. Đồng thời, tổ chức phát động sáng tác văn học, nghệ thuật và lựa chọn những sản phẩm văn hóa đặc sắc có khả năng trở thành sản phẩm thương hiệu thường niên.

Theo định hướng, có thể tổ chức một sự kiện trọng tâm kết hợp chuỗi hoạt động hưởng ứng trên phạm vi cả nước, chú trọng nội dung hấp dẫn, dễ tiếp cận với thanh thiếu niên.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nghiên cứu tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11” tại một số địa bàn phù hợp, gắn với ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện và Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài đẩy mạnh hoạt động quảng bá di sản, văn hóa dân tộc tới cộng đồng quốc tế và kiều bào trong tháng 11 hằng năm.

Các tỉnh, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm hoặc không gian văn hóa tiêu biểu gắn với quảng bá, xúc tiến và kích cầu du lịch.

Cùng với đó, tăng cường hoạt động văn hóa tại bảo tàng, thư viện, di tích, cơ sở giáo dục và không gian công cộng; bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, xử lý tình trạng biến tướng lễ hội, mê tín dị đoan và thương mại hóa quá mức các giá trị di sản.