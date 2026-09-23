Ông Lê Tuấn Hùng giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Hà Nội khóa V

Sáng 23/9, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) thành phố Hà Nội tổ chức phiên trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự Đại hội có 350 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 40.000 hội viên trên địa bàn Thủ đô.

Dự đại hội có Anh hùng lao động Thân Đức Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam; Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Huệ cùng đại biểu các sở ban, ngành; nguyên lãnh đạo Hội các thời kỳ.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội khóa IV cho biết Hà Nội hiện có 39.822 hội viên Cựu TNXP (trong đó có 20.740 hội viên nữ), đang sinh hoạt tại 126 cơ sở Hội xã, phường.

Nhiệm kỳ 2022-2026, các cấp Hội đã tập trung củng cố tổ chức vững mạnh, đặc biệt là thích ứng linh hoạt, kiện toàn bộ máy sau khi Thành phố triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ tháng 7/2025.

Ông Nguyễn Văn Đính phát biểu khai mạc đại hội

Trong bối cảnh mới, tập thể Ban Chấp hành đã luôn đoàn kết, thống nhất, đổi mới toàn diện để phát triển cùng Thủ đô và đất nước. Hội đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của một tổ chức thành viên tích cực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Những đóng góp thiết thực của Hội Cựu TNXP Hà Nội trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô ghi nhận, đánh giá cao qua nhiều phần thưởng cao quý.

Về nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội, ông Nguyễn Văn Đính nêu rõ Đại hội đại biểu lần thứ V có trách nhiệm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội IV cùng các phong trào thi đua yêu nước; thảo luận, quyết định phương hướng, mục tiêu và giải pháp hoạt động Hội nhiệm kỳ 2026-2031; đóng góp ý kiến thông qua Điều lệ Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội (bổ sung, sửa đổi).

Đẩy mạnh giáo dục truyền thống, lưu giữ ký ức lịch sử

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam Thân Đức Nam ghi nhận những kết quả của Hội Cựu TNXP Hà Nội, nhất là trong giáo dục truyền thống, chăm lo hội viên, thực hiện chính sách và phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội”.

Anh hùng Lao động Thân Đức Nam phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Ông Thân Đức Nam đề nghị Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ mới tiếp tục củng cố tổ chức, hướng mạnh về cơ sở; phối hợp giải quyết kịp thời chế độ, chính sách; quan tâm hội viên khó khăn; đồng thời đẩy mạnh sưu tầm, lưu giữ, số hóa tư liệu, ký ức lịch sử và ứng dụng công nghệ trong quản lý hội viên.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội phấn đấu 90% tổ chức Hội hoạt động khá, xuất sắc, không có tổ chức yếu kém; 100% hội viên thuộc đối tượng hưởng chế độ, chính sách được bảo đảm quyền lợi theo quy định. Hội tiếp tục kiến nghị chính sách đối với lực lượng TNXP tham gia hoạt động sau năm 1975 và phối hợp trao tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” cho các trường hợp đủ điều kiện.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu tại đại hội

Tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cựu TNXP, đồng thời ghi nhận tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các cấp Hội trong chăm lo hội viên, giải quyết chế độ, chính sách và triển khai hiệu quả phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội”.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, bà Bùi Huyền Mai đề nghị tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy vai trò “nhân chứng lịch sử”, phối hợp tham mưu, đề xuất giải quyết chính sách đối với cựu TNXP; đẩy mạnh các phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội” và “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi vì nghĩa tình đồng đội”.

Hội cần hướng mạnh về cơ sở, lấy hiệu quả và sự hài lòng của hội viên làm thước đo; quan tâm hội viên khó khăn, đổi mới phương thức tập hợp, tăng cường liên kết với MTTQ và các tổ chức liên quan. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, hỗ trợ hội viên tiếp cận các dịch vụ số thiết yếu, đưa công nghệ trở thành công cụ phục vụ hoạt động Hội.

Ông Lê Tuấn Hùng được bầu Chủ tịch Hội khóa V

Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội lần thứ V, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu Ban Chấp hành Hội khóa V gồm 57 người. Ông Lê Tuấn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội khóa IV, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa V, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Tuấn Hùng, sinh năm 1967, nhập ngũ tháng 8/1986 đơn vị Xí nghiệp khai thác than thanh niên Hà Nội thuộc Tổng đội TNXP Xây dựng kinh tế Thủ đô.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Đoàn đại biểu nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội.

Đồng thời, Đại hội cũng bầu 2 Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội khóa V gồm ông Đỗ Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP khóa IV và bà Nguyễn Thị Tuyết, Trưởng ban liên lạc cựu TNXP khu vực Đan Phượng, Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Ô Diên.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội khóa V Lê Tuấn Hùng khẳng định Hội sẽ tiếp tục đoàn kết, kế thừa kết quả nhiệm kỳ trước, phát huy truyền thống và phẩm chất của lực lượng TNXP; tập trung chăm lo hội viên, giải quyết chính sách, giáo dục truyền thống và hoàn thành các nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhân dịp này, ghi nhận những cống hiến xuất sắc của lực lượng Cựu TNXP Thủ đô, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã trao tặng Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội bức trướng mang dòng chữ: "Đoàn kết - Nghĩa tình - Đổi mới sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh".

Đồng thời, Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam cũng đã trao tặng Đại hội bức trướng mang hai câu nói lịch sử khắc ghi truyền thống anh hùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp dành cho lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam.

Một số hình ảnh tại đại hội: