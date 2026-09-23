Nội dung cốt lõi trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Liên hợp quốc

Phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81 ngày 22/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh từ những mất mát trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, nhân loại đã xây dựng Liên hợp quốc với khát vọng ngăn ngừa chiến tranh, bảo vệ hòa bình, thúc đẩy hợp tác và đặt quan hệ giữa các quốc gia trên nền tảng những nguyên tắc chung.

Hơn tám thập kỷ qua, dù còn nhiều hạn chế, Liên hợp quốc đã góp phần duy trì đối thoại, thúc đẩy phi thực dân hóa, bảo vệ quyền tự quyết của các dân tộc và hỗ trợ phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ 4 định hướng lớn và bày tỏ tin tưởng rằng với một Liên hợp quốc vững mạnh, chúng ta sẽ cùng xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, bao trùm và tốt đẹp hơn cho tất cả. Trên hành trình đó, Việt Nam luôn là thành viên tích cực, đối tác tin cậy và quốc gia có trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế./.