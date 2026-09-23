Tập đoàn Dược phẩm Pfizer và Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam chia sẻ mong muốn đóng góp chuyên môn, năng lực, nguồn lực của mỗi bên để hỗ trợ các ưu tiên y tế; trao đổi, tìm hiểu các cơ hội hợp tác, thúc đẩy tiêm chủng, tăng cường năng lực sẵn sàng ứng phó của hệ thống y tế công cộng, góp phần thực hiện các mục tiêu y tế dài hạn của Việt Nam.

Hai bên bày tỏ tự hào về mối quan hệ hợp tác lâu dài trong mục tiêu chung, góp phần chăm sóc, nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam; mong muốn tiếp tục trao đổi, tìm hiểu các cơ hội hợp tác nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc với Tập đoàn Pfizer tại Hoa Kỳ.

Chuyến thăm và làm việc với Tập đoàn Dược phẩm Pfizer tại New York của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác giữa Tập đoàn Dược phẩm Pfizer và Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam, đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của khu vực y tế tư nhân trong việc đồng hành cùng chính phủ thúc đẩy và củng cố sự phát triển của y tế Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tại Tập đoàn Pfizer tại Hoa Kỳ.

Trước đó, tháng 3-2025, trước sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Y tế, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam đã ký biên bản hợp tác với Tập đoàn Dược phẩm Pfizer, nhằm chia sẻ kiến thức phát triển năng lực trong lĩnh vực sản xuất vaccine chất lượng cao.

Theo đó, Tập đoàn Dược phẩm Pfizer sẽ hỗ trợ Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam nâng cao kiến thức xây dựng nhà máy vaccine đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam; hướng tới mục tiêu sản xuất vaccine trong nước, đáp ứng nhu cầu trong nước, từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam còn mở rộng hợp tác với nhiều tập đoàn dược phẩm lớn trên thế giới, nhằm nâng cao năng lực sản xuất vaccine thế hệ mới tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác giữa Tập đoàn Dược phẩm Pfizer và Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam về nâng cao năng lực tiêm chủng vaccine phòng bệnh cho Việt Nam.