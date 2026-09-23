Sầu riêng rụng lá, khô cành bất thường sau đợt mưa kéo dài ở Gia Lai

Clip Gia Lai: Sầu riêng khô lá, cành sau đợt mưa lớn. Thực hiện: HỮU PHÚC

Sầu riêng của ông Trần Trọng Thủy bị khô cành, rụng lá. Ảnh: HỮU PHÚC

Theo phản ánh của người dân thôn Hoàng Yên, xã Chư Prông, sau đợt mưa kéo dài 2 tháng, khoảng tháng 8 năm nay, cây sầu riêng rụng lá, thân xuất hiện nấm trắng, sau đó cành và thân dần khô. Tình trạng này diễn ra nhiều vườn, khiến người dân thiệt hại tài sản, buộc phải tính phương án phá bỏ vườn.

Gia đình ông Trần Trọng Thủy (thôn Hoàng Yên, xã Chư Prông) trồng 500 cây sầu riêng xen trong vườn cà phê, trong đó 300 cây từ 4 đến 5 năm tuổi đang bước vào giai đoạn cho thu bói, số còn lại còn nhỏ. Tại khu vườn, nhiều cây sầu riêng đang cho quả có biểu hiện khô lá, lá rụng đầy gốc, cành khô, thân xuất hiện nấm trắng.

Cây sầu riêng của hộ ông Trần Trọng Thủy rụng trụi lá. Ảnh: HỮU PHÚC

Ông Trần Trọng Thủy cho biết các dấu hiệu cho thấy cây có khả năng mắc bệnh do nấm gây ra. Tình trạng này đã xuất hiện ở một số cây từ năm ngoái nhưng mức độ ít.

Năm nay, sau đợt mưa kéo dài, bệnh xuất hiện nhiều hơn. Trong số 300 cây lớn, hầu hết bị bệnh nặng, không còn khả năng phục hồi nên gia đình dự kiến cắt bỏ để trồng cà phê. Khoảng 200 cây nhỏ cũng xuất hiện dấu hiệu bệnh nhưng vẫn được tiếp tục chăm sóc.

Tương tự, vườn ông Trịnh Ngọc Oanh (thôn Hoàng Yên) có 160 cây sầu riêng 4 năm tuổi, hiện nhiều cây có dấu hiệu khô lá, đen vỏ, xuất hiện nấm, xì mủ, nghi do nấm gây ra.

Theo gia đình, năm ngoái, vườn đã xuất hiện bệnh làm chết khoảng 40 cây. Năm nay, sau đợt mưa kéo dài hơn 2 tháng, tình trạng cây rụng lá, khô cành diễn ra nhiều hơn. Hiện trong số 160 cây chỉ còn vài cây còn xanh lá, số còn lại mắc bệnh. Dù đã nỗ lực cứu chữa nhưng không hiệu quả nên gia đình dự kiến cắt bỏ số cây bị bệnh. Thiệt hại ước khoảng 300 triệu đồng.

Theo lãnh đạo UBND xã Chư Prông, nhận định ban đầu, cây khô lá, cành, xì mủ có thể do nhiều nguyên nhân, trong đó có khả năng liên quan đến nấm.