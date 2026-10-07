Tiếp nối mạch cảm xúc tôn vinh những người phụ nữ thân yêu trong tháng 10, chương trình Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ tuần này do Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai sản xuất sẽ gửi đến quý khán giả một món quà âm nhạc thật đặc biệt mang chủ đề: Lời yêu thương gửi cô.

Ba MC Thảo Nguyên, Phương Nhi, Châu Phát dẫn chương trình Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ chủ đề Lời yêu thương gửi cô, mang đến những câu chuyện ấm áp về tình cô trò. Ảnh: Minh Huệ

Đồng hành cùng khán giả bước vào không gian nghệ thuật trong trẻo tuần này là bộ 3 MC nhí duyên dáng: Thảo Nguyên, Phương Nhi và Châu Phát. Bằng lối kể chuyện tự nhiên cùng những câu chuyện học đường hết sức gần gũi từ kỷ niệm những ngày đầu cầm bút viết nét chữ còn chưa thẳng hàng, những lời nhắc nhở quen thuộc của cô trên lớp cho đến màn “bật mí” những món quà tự tay chuẩn bị, 3 MC sẽ kết nối khán giả gặp gỡ 4 giọng ca nhí đầy triển vọng: Ngọc Nguyên, Tuyết Anh, Hoàng My và Candy Ngọc Hà. Mỗi tiết mục là một mảnh ghép cảm xúc hồn nhiên, khắc họa trọn vẹn tình cảm cô trò ấm áp dưới mái trường mến yêu.

Hoàng My thể hiện ca khúc Chữ đẹp mà nết càng ngoan của nhạc sĩ Dương Văn Lâm, gửi gắm thông điệp rèn chữ, rèn nết và chăm ngoan học tốt. Ảnh: Minh Huệ

Xuyên suốt 25 phút phát sóng, Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ đưa người xem đi qua 4 cung bậc giai điệu vừa tươi vui vừa sâu lắng.

Mở màn chương trình, giọng hát trong sáng của Ngọc Nguyên trong ca khúc “Cô giáo em là hoa Ê Ban” (sáng tác: Hình Phước Liên) vẽ nên bức tranh núi rừng Tây Nguyên, nơi người cô dịu dàng như đóa hoa Ê Ban ngày ngày mang con chữ, tình thương và niềm vui đến lớp. Tiếp nối mạch cảm xúc, Tuyết Anh mang đến những giai điệu thiết tha của ca khúc “Lời cô” (sáng tác: Phạm Hiến - Đặng Hưng), gợi nhớ biết bao lời dặn dò giản dị như “Các em chú ý nghe bài nhé”, “Con cố gắng thêm một chút nữa” đã trở thành nguồn động viên lớn lao nâng bước học trò qua năm tháng.

Không khí chương trình thêm phần rộn ràng qua phần thể hiện của Hoàng My với “Chữ đẹp mà nết càng ngoan” (sáng tác: Dương Văn Lâm), nhắc nhở các bạn nhỏ rằng bên cạnh việc rèn từng nét chữ cẩn thận, sự tự giác học tập, lễ phép với người lớn và hòa đồng cùng bè bạn chính là thước đo của một học trò ngoan. Khép lại chương trình là giai điệu ngọt ngào, đáng yêu của “Món quà tặng cô” (sáng tác: Nguyễn Văn Chung) qua tiếng hát của Candy Ngọc Hà, thay lời hứa chăm ngoan, học giỏi của các em học sinh gửi đến cô giáo kính yêu.

Candy Ngọc Hà thể hiện ca khúc Món quà tặng cô của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, thay lời tri ân trong trẻo của học trò gửi đến cô giáo kính yêu. Ảnh: Minh Huệ

Thông qua những khúc ca thiếu nhi giàu ý nghĩa cùng câu chuyện mộc mạc của các MC nhí, chương trình khéo léo truyền tải thông điệp giáo dục sâu sắc về lòng biết ơn. Trên chặng đường trưởng thành của mỗi học sinh luôn in đậm sự tận tâm, bao dung và kiên nhẫn của thầy cô, những người như ánh nắng mặt trời ấm áp giúp các “mầm cây nhỏ” vươn mình lớn lên. Có những món quà quý giá tặng cô chẳng cần phải bằng vật chất, đó chỉ là một tấm thiệp tự làm, một lời chúc chân thành, một điểm tốt hay đơn giản là sự tự giác, tiến bộ hơn chính mình của ngày hôm qua. Bởi niềm hạnh phúc lớn nhất của người cô chính là được nhìn thấy học trò ngày một chăm ngoan và trưởng thành.

Chương trình Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ chủ đề Lời yêu thương gửi cô sẽ chính thức lên sóng vào lúc 10h45 Chủ nhật, ngày 11-10-2026 trên kênh ĐNNRTV1 của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai. Quý khán giả, các bậc phụ huynh và các em thiếu nhi có thể đón xem trực tuyến hoặc xem lại trên ứng dụng TV360. Kính mời quý vị cùng đón xem để hòa mình vào những giai điệu tuổi thơ trong trẻo và ấm áp tình cô trò.