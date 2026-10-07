Nguyễn Hùng đưa khán giả vào đám cưới thập niên 1990 qua nhạc phim 'Bò sữa bay'

Tối 7/10, MV "Lỡ thương nhau" - ca khúc nhạc phim thứ hai của phim điện ảnh "Bò sữa bay" chính thức được trình làng.

MV ca khúc đưa khán giả bước vào đám cưới đậm phong cách cổ điển thập niên 1990, với những khoảnh khắc chung đôi ngọt ngào của các đôi trẻ.

Tạo hình nhân vật của Ngọc Xuân và Võ Điền Gia Huy trong MV "Lỡ thương nhau". (Ảnh: ĐPCC).

Ca khúc mang không khí rộn ràng, yêu đời đậm màu sắc âm nhạc đặc trưng của ca sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Hùng, người đồng thời đảm nhận vai nam chính của phim.

Giai điệu pha trộn chất disco thịnh hành của thập niên 1990, phủ màu hoài niệm cho câu chuyện của bài hát và bộ phim. Câu chữ mộc mạc là lời thủ thỉ của chàng trai dành tặng người con gái anh yêu, thổ lộ ước mong chung đôi một đời.

"Nếu lỡ thương nhau, anh mang trầu cau sang thưa mẹ cha, đến đón em về nhà, nâng niu em trên kiệu hoa. Áo cưới tung bay, tôi nhìn em dang rộng vòng tay. Cuộc đời đổi thay là từ ngày hai đứa hứa mãi bên nhau, xuân hạ thu đông không rời xa, quấn quýt khi chiều tà, em pha trà bên lời ca", lời ca khúc viết.

Đoạn điệp khúc gieo vần duyên dáng, ý tứ chân phương mà ngọt ngào cuốn hút người nghe, vẽ nên khung cảnh rước dâu ấm cúng và lãng mạn.

Trước đó, tại họp báo showcase của phim "Bò sữa bay" hôm 2/10, ca khúc "Lỡ thương nhau" đã ghi điểm tuyệt đối trong lòng các khách mời của sự kiện. Giai điệu sôi nổi, bắt tai khiến ai cũng muốn đứng lên hòa vào điệu nhạc cùng các nhân vật.

Ca từ đơn giản và dễ nhớ, chất giọng chân chất của Nguyễn Hùng thổi bùng sức trẻ, cảm hứng yêu đương trong từng giai điệu, cũng như gợi mở những ấn tượng đầu tiên về câu chuyện của tuổi trẻ, ước vọng và tình yêu của bộ phim.

Trên nền nhạc ca khúc, từng cặp đôi của bộ phim được hé lộ những khoảnh khắc tình tứ.

Ngọc Xuân đẹp dịu dàng với màu son đỏ, tà áo dài đỏ, sánh đôi hạnh phúc bên Võ Điền Gia Huy bảnh bao, lịch thiệp. Lần đầu nên duyên trên màn ảnh, cặp đôi hóa thân thành cô dâu - chú rể, quấn quýt nhau trong điệu nhảy ngày nên duyên vợ chồng.

Nguyễn Hùng hiện diện với dáng vẻ chân chất của một anh công nhân nông trường bò sữa, có những khoảnh khắc sóng đôi bên hai người đẹp Tiểu Vy và Ngọc Xuân.

Trong khi đó, Huy Tít - Hải Vy lại mang đến cảm giác trầm ổn, chín muồi của một cặp đôi bên nhau đã lâu, với những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng mà sâu đậm.

Một số hình ảnh trong MV. (Ảnh: ĐPCC).

Nguyễn Hùng cho biết khi nhận "đề bài" sáng tác một ca khúc dành cho nhân vật Trâu do mình thể hiện, anh đã thực hiện một bản demo khác.

Tuy nhiên, đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt nhận định ca khúc đó chưa đủ vui cho một số cảnh hài hước trong phim. Anh đề xuất Nguyễn Hùng sáng tác một bài khác với giai điệu "bắt beat" hơn. Ca khúc "Lỡ thương nhau" ra đời từ đó.

Nguyễn Hùng cho biết, anh sáng tác ca khúc khi phim đã đóng máy. Anh tìm cảm hứng khi nhớ lại từng cảnh đối thoại giữa Trâu và cô gái mình yêu là San (Ngọc Xuân đóng).

Với dự án điện ảnh lần này, ngoài vai trò diễn viên nam chính, Nguyễn Hùng đảm trách phần âm nhạc cho phim. Anh tiết lộ viết riêng cho bộ phim 5 ca khúc, trong đó 4 bài được đưa vào phim.

Trong đó, "Gói con tim làm quà" và "Lỡ thương nhau" là hai sản phẩm đầu tiên được hé lộ, đều chung một nhịp xúc cảm si tình mà người con trai dành cho cô gái mình yêu.

Bên cạnh đó, ê kíp phim còn tung ra phiên bản poster đặc biệt. Trong đó toàn bộ dàn nhân vật chính đều đang trôi bồng bềnh trên những tầng mây, tạo nên hình ảnh độc đáo, khác lạ cho tác phẩm mang nhiều năng lượng trẻ trung này.

Đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt chia sẻ: "Tôi sinh ra và lớn lên tại Mộc Châu, vì vậy câu chuyện về những người công nhân tại nông trường bò sữa là chất liệu tôi muốn đưa vào tác phẩm điện ảnh đầu tay.

Ý tưởng về "Bò sữa bay" được phát triển từ những sự kiện có thật trong lịch sử Nông trường bò sữa Mộc Châu thập niên 1990. Tôi muốn kết hợp những khó khăn và mất mát của người lao động với các chi tiết hư cấu, siêu thực như sữa trẻ hóa và bò bay".

"Bò sữa bay" là tác phẩm thuộc thể loại tình cảm - hài - hành động lấy bối cảnh Mộc Châu những năm 90, kể về phi vụ đánh cắp công thức sữa bí ẩn của một nhóm công nhân nhà máy sữa sau thời kỳ Đổi mới. Phim được phát triển từ phim ngắn "Tàn sữa" - tác phẩm từng lọt vào top 5 phim ngắn xuất sắc nhất tại cuộc thi Phim ngắn CJ 2024, cũng như mang về hai giải thưởng: Dự án xuất sắc nhất tại chợ dự án LHP châu Á Đà Nẵng 2025, giải thưởng Kantana Award - Picture dành cho các Dự án phim châu Á triển vọng tại Liên hoan phim Busan 2025.

MV "Lỡ thương nhau". (Video: ĐPCC).