Phương Mỹ Chi công bố tin vui mới sau đám cưới

Thời gian qua, Phương Mỹ Chi dành nhiều tâm huyết cho Dân chơi dân ca, dự án được xem như một dấu mốc trong hành trình định hình hình ảnh và màu sắc âm nhạc của nữ ca sĩ. Đêm diễn tại TP.HCM gây chú ý bởi loạt tiết mục được đầu tư chỉn chu, kết hợp giữa âm nhạc dân gian với cách thể hiện trẻ trung, hiện đại.

Một trong những khoảnh khắc được khán giả quan tâm là màn kết hợp giữa Phương Mỹ Chi và Bảo Định. Cả hai tái hiện không khí đám cưới từng xuất hiện trong MV Thiên đường với người thương, tạo nên một tiết mục mang màu sắc vừa gần gũi vừa bất ngờ.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định đám cưới trên sân khấu nhạc hội Dân chơi dân ca.

Không dừng lại ở những gì đã diễn ra tại TP.HCM, Phương Mỹ Chi mới đây tiếp tục hé lộ về đêm nhạc tại Hà Nội dự kiến diễn ra vào tháng 11. Chia sẻ trên trang cá nhân, nữ ca sĩ viết đầy ẩn ý: “Day 1 đã nhiều secret vậy thì không biết Day 2 ở Hà Nội sẽ có những secret gì nữa đây”.

Chỉ một câu nói ngắn nhưng đủ khiến khán giả đặt câu hỏi về những điều đang được Phương Mỹ Chi và ê-kíp chuẩn bị cho chặng tiếp theo của Dân chơi dân ca. Đặc biệt, cách nữ ca sĩ nhấn mạnh vào những “secret” cho thấy chương trình tại Hà Nội nhiều khả năng sẽ có những điểm khác biệt thay vì bê nguyên toàn bộ nội dung từ đêm diễn ở TP.HCM.

Đây cũng là cách Phương Mỹ Chi duy trì sự tò mò của khán giả sau một đêm nhạc đã tạo được nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Nếu Day 1 gây chú ý bởi những màn kết hợp và dàn dựng bất ngờ, Day 2 tại Hà Nội được kỳ vọng tiếp tục mở ra những màn xuất hiện hoặc tiết mục chưa từng được công bố trước đó.

Phương Mỹ Chi hé lộ DAY 2 của Dân chơi dân ca tại Hà Nội sẽ có thêm những "bí mật".

Với Phương Mỹ Chi, Dân chơi dân ca không đơn thuần là một đêm nhạc phục vụ khán giả. Dự án còn cho thấy cách nữ ca sĩ nhìn lại những giá trị âm nhạc đã gắn bó với mình, đồng thời tìm kiếm một cách tiếp cận mới để đưa chất liệu dân gian đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Sau thành công của nhiều sản phẩm mang màu sắc văn hóa Việt, Phương Mỹ Chi ngày càng cho thấy sự nhất quán trong việc xây dựng dấu ấn riêng. Thay vì chỉ khai thác yếu tố dân gian theo cách truyền thống, nữ ca sĩ lựa chọn đặt những chất liệu quen thuộc vào không gian âm nhạc hiện đại, kết hợp với câu chuyện, hình ảnh và sân khấu được đầu tư.

Chính vì vậy, câu hỏi được khán giả quan tâm lúc này không còn đơn thuần là Dân chơi dân ca sẽ được tổ chức như thế nào tại Hà Nội, mà là Phương Mỹ Chi sẽ mang đến “secret” nào đủ sức tạo thêm một khoảnh khắc đáng nhớ.

Dân chơi dân ca là dự án khẳng định sự trưởng thành trong âm nhạc của Phương Mỹ Chi.

Nếu lời úp mở của nữ ca sĩ trở thành hiện thực, đêm diễn tại Hà Nội có thể sẽ là một chương mới của Dân chơi dân ca, thay vì chỉ là phiên bản thứ hai của chương trình từng diễn ra tại TP.HCM.