Trang phục của Trang Pháp khi biểu diễn ở Trung Quốc gây tranh luận

Mới đây, Trang Pháp biểu diễn ở Trung Quốc. Cô tham gia sự kiện Thanh xuân vô hạn - Đại nhạc hội Vu Hồ cùng nhiều ngôi sao như Vương Tâm Lăng, Ngô Khắc Quần, Hoàng Tiêu Vân. Nữ ca sĩ biểu diễn lần lượt 6 tiết mục. Tuy nhiên, sau sự kiện, trang phục của Trang Pháp gây tranh cãi.

Trong đó, bộ đồ màu đỏ gồm crop top có họa tiết sequin kèm dải tua rua lấp lánh cùng chi tiết nơ bản to phía trước và shorts ôm sát nữ ca sĩ mặc khi trình diễn ca khúc Chỉ là vướng tranh cãi. Bộ đồ của Trang Pháp được cho là rất giống thiết kế Chiquita mặc trong một concert trước đó.

Trước những tranh cãi, nhà thiết kế Binsoul phản hồi: “Tôi gửi kèm moodboard và định hướng thiết kế ban đầu của trang phục lần này để bạn có thể nhìn rõ hơn quá trình phát triển ý tưởng. Thiết kế được xây dựng từ tinh thần performance wear với form crop top đỏ kết hợp quần shorts ngắn, sau đó phát triển bằng hệ đính kết, chi tiết đá và motif cánh bướm ở phần ngực.

Moodboard cũng thể hiện những nguồn hình ảnh và ngôn ngữ thị giác mình đã tham khảo trong quá trình lên concept. Vì vậy, việc có một vài yếu tố hoặc cảm giác thị giác tương đồng với những trang phục biểu diễn khác không đồng nghĩa thiết kế được sao chép từ một nghệ sĩ hay một bộ trang phục cụ thể”.

Trang phục của Trang Pháp vướng tranh cãi vì được cho là giống Chiquita (ảnh phải). Ảnh: Fansite.

Stylist cho biết anh hoàn toàn tôn trọng việc mỗi người có góc nhìn và cảm nhận riêng về thời trang. Tuy nhiên, những nhận định liên quan đến việc một cá nhân hay ê-kíp “đạo”, “nhái” hoặc sao chép thiết kế là vấn đề khá nhạy cảm và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của nghệ sĩ cũng như những người tham gia sáng tạo phía sau. Vì vậy, anh mong trước khi đưa ra hoặc lan truyền kết luận như vậy, công chúng có thể tìm hiểu và đối chiếu thông tin thật kỹ, đặc biệt là khi chưa biết quá trình hình thành ý tưởng và phát triển thiết kế.

“Mình gửi những thông tin này với tinh thần thiện chí, không nhằm tranh luận hay công kích, mà chỉ mong làm rõ câu chuyện và tránh những hiểu lầm không đáng có đối với chị Trang cũng như ê-kíp”, Binsoul tiếp tục.

Tuy nhiên, chia sẻ trên chưa thể xoa dịu nỗi bức xúc của công chúng về vụ việc. Trên các nền tảng, nhiều fan của Chiquita vẫn đưa ra ý kiến trái chiều xoay quanh 2 bộ trang phục.

Trang Pháp sinh năm 1989, có thời gian dài hoạt động nghệ thuật và sáng tác nhiều ca khúc cho các ca sĩ như Chi Pu, Thu Minh, Hương Giang… Sau đó, cô tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng và giành ngôi vị quán quân. Từ đó, Trang Pháp được biết tới nhiều hơn và sở hữu lượng fan đông đảo. Năm 2025, cô tham gia Đạp gió tại Trung Quốc. Cô không góp mặt trong đội hình nhóm nhạc thành đoàn sau chương trình.

Mới đây, nữ ca sĩ tham gia đại nhạc hội tại sân vận động Olympic Vu Hồ. Theo Trang Pháp, đây không chỉ là một buổi biểu diễn, mà còn là lần đầu tiên cô được hội ngộ những khán giả đã ủng hộ và yêu thương cô tại Trung Quốc trên một sân khấu solo.

Nữ ca sĩ tâm sự: “Đây là điều vô cùng ý nghĩa với Trang khi có thể thực hiện được lời đã hứa với khán giả 3 tháng trước. Tôi cảm động trước những tình cảm ấm áp từ khán giả và tình yêu thương to lớn từ các bạn Kandee (PV: tên FC Trang Pháp). Mọi người đã dành thật nhiều thời gian và công sức tới ủng hộ Trang. Tôi vô cùng trân trọng điều đó”.

Trong khi đó, Chiquita sinh năm 2009, là em út của nhóm nhạc Baby Monster. Baby Monster là nhóm nhạc do YG Entertainment thành lập, gồm 7 thành viên, trong đó Chiquita là em út.