Emoura Phạm sexy hết cỡ, bất ngờ đổi váy dạ hội trước bán kết Miss Grand International

Đêm bán kết Miss Grand International 2026 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) diễn ra tối 7/10 tại Bangkok (Thái Lan), quy tụ khoảng 80 thí sinh. Emoura Phạm hoàn thành 2 phần thi áo tắm và dạ hội, trong đó bộ váy được ê-kíp đổi vào phút chót sau làn sóng góp ý của khán giả.

Phần thi áo tắm tiết chế, chắc chắn

Ở phần thi đầu tiên, Emoura Phạm chọn bộ áo tắm hai mảnh dây buộc hông, họa tiết loang 2 tông trắng - xanh than, phối vòng tay bản lớn và giày cao gót quai mảnh ánh kim. Người đẹp để tóc dài uốn lọn, trang điểm tông cam đất, tôn làn da rám nắng.

Emoura Phạm khoe hình thể gợi cảm.

Sân khấu được dựng theo phong cách đèn neon tím xanh, Emoura không dùng nhiều động tác cầu kỳ tập trung vào bước đi dứt khoát, những điểm dừng tạo dáng chống hông, cú xoay người hất tóc và ánh nhìn hướng thẳng ống kính. Thân hình săn chắc, đôi chân dài và thần thái tự tin giúp phần trình diễn của đại diện Việt Nam được đánh giá tròn trịa.

Emoura Phạm trình diễn trang phục áo tắm:

Váy dạ hội thay đổi 6 tiếng trước giờ thi

Trên sân khấu bán kết, Emoura xuất hiện trong bộ đầm dáng đuôi cá trên nền vải lưới màu da. Họa tiết phượng hoàng kết từ hạt cườm, pha lê đỏ, cam và vàng ánh kim trải từ ngực xuống tà váy, tạo hiệu ứng như ngọn lửa lan tỏa khi người đẹp di chuyển.

Thiết kế trễ vai, phần cổ đính chuỗi trang sức cao, 2 bên buông dải voan mỏng dài chấm sàn. Emoura búi tóc cao, đeo hoa tai đá đỏ và kết thúc phần thi bằng nụ cười rạng rỡ.

Emoura Phạm đổi đầm vào phút chót.

Phần thi dạ hội của Emoura gây chú ý từ trước khi diễn ra. Khoảng 6 tiếng trước giờ bán kết, ê-kíp công bố phương án trang phục trên mạng xã hội. Bài đăng nhanh chóng nhận nhiều bình luận, phần lớn bày tỏ băn khoăn. Trong các phương án được giới thiệu, thiết kế tông đỏ bị cho là quen thuộc trên sân khấu nhan sắc. Thiết kế tông cam thì bị chê nhiều chi tiết, chưa tôn được vóc dáng người đẹp.

Trước phản ứng của khán giả, đạo diễn Hoàng Nhật Nam, đại diện ê-kíp đồng hành cùng Emoura lên tiếng. Ông cho biết ê-kíp đã đọc và lắng nghe các ý kiến, sau khi cân nhắc quyết định thay đổi trang phục cho đêm thi. "Chúng tôi nhận trách nhiệm về việc lựa chọn, công bố các phương án trước đó cũng như quyết định điều chỉnh lần này", ông viết.

Emoura Phạm trình diễn đầm dạ hội:

Đạo diễn gửi lời cảm ơn các nhà thiết kế và đội ngũ thực hiện đã dành nhiều tâm huyết, thời gian, công sức cho Emoura. "Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự thay đổi sát giờ thi và luôn trân trọng những đóng góp ấy", ông chia sẻ.

Nhà thiết kế Võ Tiến Đạt, người thực hiện chiếc váy theo phương án ban đầu, cho biết anh và ê-kíp mất hơn 1 tháng để hoàn thiện sản phẩm, tốn nhiều thời gian, nhân công và chất liệu. Dù vậy, anh tôn trọng quyết định thay đổi.

Hành trình được chú ý trước bán kết

Emoura Phạm sinh năm 2000, mang 2 dòng máu Việt - Anh, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam (Miss Grand Vietnam) 2026 tối 31/7 tại TPHCM, vượt qua 29 thí sinh khác.

Emoura đến Thái Lan ngày 18/9 và sớm tạo dấu ấn. Cô lọt nhóm 10 người đẹp được bình chọn nhiều nhất trước thời điểm nhập cuộc, đồng thời dẫn đầu cổng bình chọn Grand Day Experience, là đại diện châu Á duy nhất trong nhóm 10. Ngày 24/9, phần hát kết hợp nhảy trên nền ca khúc của Sabrina Carpenter giúp Emoura vào nhóm 15 phần thi tài năng.

Chung kết Miss Grand International 2026 diễn ra ngày 10/10 tại Bangkok. Việt Nam từng 1 lần đăng quang cuộc thi này với Nguyễn Thúc Thùy Tiên năm 2021.

Ảnh, video: MGI