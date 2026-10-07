“Chính nữ 2026 – The Celebration Night”: Đêm vinh danh những người phụ nữ tự viết nên câu chuyện của chính mình

“Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng”, “Phụ nữ học nhiều làm gì?” hay “Phụ nữ là phái yếu” có thể xuất hiện như những câu nói quen thuộc trong đời sống. Nhưng khi được lặp lại qua nhiều thế hệ, chúng cũng có thể trở thành khuôn mẫu, định hình kỳ vọng dành cho phụ nữ và ảnh hưởng đến cách họ nhìn nhận bản thân.

Vì vậy, khởi xướng từ năm 2021 tại Việt Nam, Chính Nữ đặt những quan niệm ấy trong một góc nhìn khác: thay vì để những khuôn mẫu cũ quyết định mình phải trở thành ai, phụ nữ có thể tự lựa chọn con đường, xác định điều có ý nghĩa với mình và tạo nên giá trị theo cách riêng, và tự viết nên câu chuyện cho chính cuộc đời mình. Đây là chiến dịch giúp cổ vũ, khuyến khích nữ giới tự tin và khai phá những đam mê, đỉnh cao mình muốn hướng tới, không ngại ngần trước định kiến từ xã hội. Để từ đó, chính họ là người sẽ đặt nền móng cho những tư duy hiện đại, công bằng và bình đẳng của người phụ nữ.

Mỗi người phụ nữ là nhân vật chính trong câu chuyện của mình

Chính Nữ 2026 – The Celebration Night là dịp để gợi nhắc lại về những định kiến vẫn còn hiện diện trong đời sống thường ngày, như một điều thôi thúc chúng ta vẫn cần phải cố gắng để thay đổi, ghi nhận những lựa chọn và giá trị mà phụ nữ bền bỉ kiến tạo trên con đường của mình.

Tại sự kiện, khách mời đã được theo dõi “The Final Copy of Ilon Specht” - bộ phim tài liệu kể về Ilon Specht, nữ biên tập viên quảng cáo khi đó chỉ mới bước sang tuổi 23, đã viết nên câu nói “Vì tôi xứng đáng” (Because I’m Worth It) cho chiến dịch quảng cáo L’Oréal Paris, trở thành tuyên ngôn cho mọi sản phẩm dành cho phái nữ của thương hiệu tới nay. Từ góc nhìn của Ilon Specht, bộ phim gợi mở một thông điệp: Mỗi người phụ nữ đều có quyền tự làm chủ, tự định nghĩa điều mình xứng đáng và lên tiếng cho giá trị của chính mình.

Tiếp nối những suy ngẫm từ bộ phim, phiên trò chuyện với sự tham gia của các Chính Nữ được lựa chọn cho chiến dịch năm nay, bao gồm PGS. TS. Nguyễn Thị Hiệp, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh, Diễn viên Phương Anh Đào và người phụ nữ Việt đầu tiên chinh phục Thất Đỉnh 7 ngọn núi cao nhất thế giới, luật sư Céline Nhã Nguyễn đã mở ra những câu chuyện về định kiến, lựa chọn và giá trị cá nhân. Bốn hành trình, bốn lựa chọn khác nhau cùng mở ra một câu hỏi: Điều gì sẽ thay đổi khi phụ nữ không để khuôn mẫu định sẵn quyết định giá trị và giới hạn của mình?

PGS. TS. Nguyễn Thị Hiệp chia sẻ hành trình theo đuổi khoa học và kỹ thuật y sinh, từ quyết định chuyển hướng chuyên môn đến lựa chọn trở về Việt Nam làm việc khi lĩnh vực này còn nhiều thách thức. Câu chuyện của chị cho thấy con đường mình tin là đúng không phải lúc nào cũng là con đường dễ dàng nhất. “Học nhiều” không chỉ để đạt thêm thành tựu, mà còn để biến tri thức thành giá trị cho bệnh nhân, ngành y tế và thế hệ nghiên cứu trẻ.

Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh mang đến góc nhìn giao thoa giữa tri thức và sắc đẹp. Trước khi bước vào một cuộc thi sắc đẹp, chị từng làm việc trong lĩnh vực công nghệ - môi trường thường được nhìn nhận là thiên về nam giới. Hành trình ấy mở ra câu chuyện về cách tri thức và chuyên môn giúp người phụ nữ tự tin lựa chọn, không phải hy sinh một phần bản thân để được công nhận ở một vai trò khác.

Với Phương Anh Đào, câu nói “Phụ nữ có thì, có thời” đặt ra câu hỏi về những giới hạn tuổi tác mà xã hội thường gắn với sự thành công của phụ nữ. Từ hành trình làm nghề diễn viên, chị chia sẻ góc nhìn rằng tuổi tác không phải một “thời hạn” cho sự nghiệp; mỗi người có nhịp độ và thời điểm tỏa sáng riêng. Thay vì bị cuốn vào so sánh, người phụ nữ cần kiên trì với con đường mình chọn và để giá trị được chứng minh qua thời gian.

Luật sư Céline Nhã Nguyễn nhìn lại hành trình từ chuyến leo núi Kinabalu năm 2016 đến những thử thách ở các ngọn núi cao hơn. Trải nghiệm ấy đặt lại câu hỏi về câu nói “Phụ nữ đừng nên tham vọng quá” và về giới hạn mà phụ nữ được cho là có thể chạm tới. Trong hành trình chinh phục thử thách, bản lĩnh không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc tiếp tục tiến lên; đôi khi, đó là biết quay về để bảo toàn tính mạng và trở lại vào một thời điểm phù hợp khác.

Bốn câu chuyện khác nhau cùng cho thấy không có một con đường chung hay một định nghĩa duy nhất về thành công dành cho tất cả phụ nữ. Mỗi người có quyền lựa chọn điều phù hợp với mình, và chính những lựa chọn ấy góp phần viết nên câu chuyện riêng của người phụ nữ.

Qua hành trình tôn vinh 20 Chính Nữ, sự kiện Chính Nữ 2026 - The Celebration Night 2026 khẳng định: giá trị của một người phụ nữ không được quyết định bởi những khuôn mẫu có sẵn. Mỗi lựa chọn, bước đi và đóng góp đều có thể trở thành một phần trong câu chuyện mà người phụ nữ tự viết nên cho chính mình.