Một câu nói của Thanh Thủy khiến Trấn Thành đứng hình, dân mạng lại soi loạt tương tác giữa hai người

Tối 2/10, Thanh Thủy xuất hiện tại đêm chung kết Tinh Hà Say Hi với vai trò khách mời. Trước khi cùng Bùi Duy Ngọc công bố giải thưởng, nàng hậu có màn giao lưu với Trấn Thành trên sân khấu.

Nam MC đặt câu hỏi về “anh trai” mà Thanh Thủy ấn tượng nhất trong chương trình. Thay vì chọn một người, cô cho rằng nếu chỉ được đưa ra một lựa chọn thì bản thân sẽ “thiệt thòi”.

Trấn Thành sau đó đổi cách hỏi và đề nghị Thanh Thủy lập một nhóm “Best Five” gồm 5 người cô yêu thích. Lần này, nàng hậu tiếp tục đưa ra câu trả lời khiến nam MC trở thành nhân vật duy nhất bị loại.

Thanh Thủy cho biết cô muốn chọn tất cả, ngoại trừ “anh trai top 100”. Nhận ra mình chính là người nằm ngoài danh sách, Trấn Thành lập tức hỏi lại: “Ủa, sao em chừa anh ra vậy?”, đồng thời nhắc rằng Thanh Thủy vừa chọn hết mọi người nhưng lại để anh đứng ngoài.

Thay vì giải thích dài dòng, nàng hậu chỉ đáp: “Em thích”. Câu trả lời ngắn khiến Trấn Thành im lặng trong vài giây rồi quay lưng bước đi. Khoảnh khắc này sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, kéo theo nhiều bình luận về cách tương tác của hai người.

Thái độ của Thanh Thuỷ khi nói chuyện với đàn anh trên sóng trực tiếp khiến netizen tranh cãi

Nếu chỉ nhìn vào biểu cảm của Trấn Thành, màn đối đáp có thể tạo cảm giác khá bất ngờ. Tuy nhiên, câu trả lời của Thanh Thủy thực chất xuất phát từ một cách gọi từng được sử dụng nhiều lần trong Tinh Hà Say Hi.

Năm 2026, Trấn Thành có tên trong danh sách 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới của TC Candler. Từ thông tin này, “anh trai top 100” trở thành biệt danh được các nghệ sĩ sử dụng để trêu nam MC trong chương trình.

Vì vậy, việc Thanh Thủy dùng chính cụm từ này để loại Trấn Thành khỏi nhóm “Best Five” có thể được xem là một màn tung hứng ngay trên sân khấu. Sự ngắn gọn trong câu “Em thích” cũng khiến tình huống trở nên dễ được chia sẻ và bàn luận hơn.

Phản ứng của khán giả sau đó không hoàn toàn giống nhau. Một số người cho rằng Thanh Thủy trả lời tự nhiên, thẳng thắn và đúng tinh thần giao lưu. Trong khi đó, một bộ phận khác lại cho rằng cách đáp quá ngắn khiến cuộc trò chuyện có phần khó xử.

Biểu cảm và cử chỉ của nàng hậu trong khoảnh khắc này cũng được người xem chú ý, từ đó xuất hiện những nhận xét khác nhau về mức độ thoải mái của cả hai khi tương tác.

Màn đối đáp với Trấn Thành không phải điểm duy nhất khiến Thanh Thủy được chú ý trong đêm chung kết.

Trước phần công bố kết quả, nàng hậu tự nhận mình là một fan của Tinh Hà Say Hi và cho biết gần như thuộc các ca khúc trong chương trình. Khi Bùi Duy Ngọc đề nghị thể hiện hai bài hát, cô lần lượt hát một số đoạn trong Laviem và Thế giới của anh.

Phần giao lưu nhận được sự hưởng ứng từ khán giả bên dưới. Cuộc trò chuyện kéo dài đến mức Trấn Thành phải lên tiếng điều tiết để chương trình tiếp tục.

Sau đó, Thanh Thủy và Bùi Duy Ngọc cùng công bố giải Màn trình diễn nhóm sáng tạo nhất - The Group Performance Icon. Nhóm Hurrykng, Vương Bình, Jsol và CongB giành chiến thắng với tiết mục Xoay vòng.

Việc một hoa hậu xuất hiện trong chương trình vốn tập trung vào âm nhạc và các “anh trai” vì thế trở thành một trong những điểm được chú ý tại đêm chung kết.

Thanh Thủy và Bùi Duy Ngọc công bố kết quả giải thưởng Màn trình diễn nhóm sáng tạo nhất.

Sự quan tâm dành cho màn tương tác trên sân khấu không chỉ đến từ câu nói “Em thích”. Trước đó, Thanh Thủy và Trấn Thành cũng xuất hiện trong một số khoảnh khắc khiến khán giả chú ý.

Hồi tháng 9, Thanh Thủy có mặt tại tiệc sinh nhật Ali Hoàng Dương. Trong đoạn video được chia sẻ, cô ngồi cạnh vợ chồng Trấn Thành - Hari Won và trò chuyện cùng nhóm bạn gồm Ali Hoàng Dương, Anh Đức, Anh Phạm, Lê Giang, Trương Quỳnh Anh và Vương Bình.

Việc Thanh Thủy và Trấn Thành cùng theo dõi nhau trên Instagram cũng được một số khán giả nhận ra. Đến ngày 28/9, hình ảnh hai người xuất hiện tại cùng một địa điểm ghi hình tiếp tục khiến công chúng chú ý.

Khán giả đoán Thanh Thủy đóng chính phim Tết 2027 của Trấn Thành.

Đáng nói, biên kịch Lương Nghiêm Huy, người đồng hành với Trấn Thành trong dự án Em, cũng có mặt tại địa điểm này. Từ đó, một bộ phận khán giả bắt đầu suy đoán Thanh Thủy có thể tham gia bộ phim Tết 2027 của nam đạo diễn.

Em là dự án phim Tết 2027 mà Trấn Thành đang chuẩn bị. Nam đạo diễn từng chia sẻ ban đầu anh có một câu chuyện khác nhưng sau đó thay đổi kế hoạch vì có sự rung động với dự án này.

Trong quá trình chuẩn bị, Trấn Thành cho biết một số diễn viên và nhân sự được lựa chọn khá sát thời điểm thực hiện. Anh cũng chia sẻ mong muốn đưa những kinh nghiệm có được sau thời gian làm phim tại Hàn Quốc vào dự án mới.

Tuy nhiên, dù Thanh Thủy từng xuất hiện cùng ê-kíp và được khán giả đặt nghi vấn về khả năng góp mặt trong Em, Trấn Thành chưa công bố chính thức dàn diễn viên của bộ phim.