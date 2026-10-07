Đạo diễn bậc thầy Trương Nghệ Mưu lên tiếng về tranh cãi xoay quanh bộ phim 'The Assassin(s)'

Trương Nghệ Mưu hiện đang giữ vai trò Chủ tịch Ban giám khảo hạng mục tranh giải tại Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31, đã phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra ở Trung tâm Nghệ thuật Busan vào ngày 7/10: "Sáng tạo nghệ thuật đơn thuần là sáng tạo, và tôi tin rằng, nó không nhất thiết phải dựa trên sự thật hay các dữ kiện thực tế. Tôi chưa xem bộ phim The Assassin(s) dù đã nghe nói về nội dung phim. Thật khó để đưa ra câu trả lời dứt khoát về mối quan hệ giữa sự thật lịch sử và sự thể hiện sáng tạo chỉ trong một thời gian ngắn. Ngay cả cái gọi là 'sự thật lịch sử' cũng có thể là chủ đề gây tranh cãi về việc liệu đó có thực sự là sự thật tuyệt đối hay không?"

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu tiếp tục chia sẻ: "Trong ngành điện ảnh có câu: Hãy lấy chất liệu từ đời thực nhưng phải vượt lên trên thực tế đó", đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cân nhắc góc nhìn của khán giả. Ông nhận định: "Lịch sử bao gồm những câu chuyện từ quá khứ xa xưa, và chúng ta sử dụng nghệ thuật như một phương tiện để truyền tải những câu chuyện đó đến công chúng ngày nay. Khán giả có những phản ứng khác nhau và không phải lúc nào cũng thấu hiểu lẫn nhau, nhưng đó chính là sức hấp dẫn của điện ảnh".

Trương Nghệ Mưu, một tên tuổi hàng đầu trong nhóm đạo diễn thuộc "Thế hệ thứ năm", những người làm thay đổi diện mạo điện ảnh Trung Quốc, đã khẳng định vị thế 'bậc thầy', được thế giới công nhận sau khi giành giải "Gấu Vàng" tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin với bộ phim Cao lương đỏ (1988). Năm 1994, bộ phim Phải sống của ông được mời tham gia tranh giải tại Liên hoan phim Quốc tế Cannes.

Liên hoan phim Quốc tế Busan đã vấp phải sự chỉ trích vì gạt bỏ câu hỏi về vụ tranh cãi liên quan đến bộ phim The Assassin(s) vốn được đặt ra cho đạo diễn Kim Jong Kwan (đạo diễn của bộ phim khai mạc) tại buổi họp báo diễn ra một ngày trước đó. Trong khi đó, Liên hoan Phim Quốc tế Singapore (SGIFF), đơn vị đã chọn bộ phim The Assassin(s) làm tác phẩm mở màn vẫn quyết định tiến hành buổi chiếu theo lịch trình, bất chấp những tranh cãi xoay quanh bộ phim này. Trước đó, vào ngày 6/10, 109 nghị sĩ thuộc đảng Quyền lực Nhân dân (People Power Party), bao gồm cả Trưởng nhóm nghị sĩ Jeong Jeom-sik đã gửi thư cho ông Jeremy Chua, Giám đốc điều hành của SGIFF.

Ban tổ chức SGIFFđã đưa ra lời giải thích: "Bộ phim được lựa chọn thông qua quy trình tuyển chọn độc lập của SGIFF, dựa trên giá trị nghệ thuật và những đóng góp của tác phẩm đối với nền điện ảnh châu Á đương đại". Họ cũng lưu ý rằng: "Các nhà làm phim mô tả tác phẩm này là sản phẩm của trí tưởng tượng điện ảnh, kết hợp các nhân vật và tình huống hư cấu với những sự kiện lịch sử. Họ cũng khẳng định rõ ràng rằng, bộ phim không được sản xuất nhằm đưa ra kết luận lịch sử, bóp méo sự thật hay phục vụ bất kỳ mục đích chính trị nào. SGIFF dự định giới thiệu bộ phim như một tác phẩm sáng tạo trong bối cảnh đó".