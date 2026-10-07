Emoura Phạm diễn bikini nóng bỏng, đổi váy dạ hội phút chót tại đêm bán kết

Tối 7/10, bán kết Miss Grand International 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan với màn trình diễn của gần 80 thí sinh. Emoura Phạm - đại diện Việt Nam - đã hoàn thành đêm thi trọn vẹn và nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả.

Trong phần thi áo tắm, nàng hậu chọn kiểu tóc xoăn bồng bềnh và trang điểm sắc sảo. Đại diện Việt Nam khoe vóc dáng cân đối cùng những bước đi tràn đầy năng lượng.

Emoura Phạm diễn bikini bốc lửa tại bán kết.

Bước vào phần thi trang phục dạ hội, Emoura Phạm xuất hiện lộng lẫy trong chiếc đầm đỏ rực mang tên “Phượng hoàng lửa”. Trang phục ôm sát giúp mỹ nhân Việt khoe trọn vóc dáng gợi cảm cùng nhan sắc lai ấn tượng.

Theo chia sẻ từ ê-kíp, Emoura Phạm đã phải đổi váy dạ hội sát giờ bán kết sau khi thiết kế dự kiến nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Sau khi cân nhắc, đội ngũ quyết định thay đổi trang phục và nhận trách nhiệm về cả lựa chọn trước đó lẫn quyết định điều chỉnh vào phút chót.

Chia sẻ cảm xúc ngay sau đêm bán kết, Emoura Phạm tâm sự mỗi lời nhắn, mỗi lượt chia sẻ, mỗi tiếng cổ vũ từ quê nhà đều là một nguồn động lực rất lớn để cô tự tin hơn và tiếp tục cố gắng hết mình.

“Có mọi người đồng hành, Emoura luôn cảm thấy mình không bước đi một mình. Cảm ơn cả nhà vì đã luôn ở đây và tin tưởng Emoura. Emoura sẽ tiếp tục chiến đấu, mang theo tình yêu của Việt Nam và cố gắng hết sức cho những chặng đường phía trước”, nàng hậu chia sẻ.

Phần thi trang phục dạ hội của Emoura Phạm tại bán kết.

Trước đó vào chiều cùng ngày, Emoura Phạm cũng đã hoàn thành phần thi “Trang phục dân tộc” trong khuôn khổ Miss Grand International 2026. Người đẹp diện thiết kế mang tên “Vinh quy bái tổ” nặng khoảng 20 kg. Trang phục lấy cảm hứng từ làng nghề làm ngựa giấy truyền thống, tái hiện hình ảnh đoàn ngựa song hành như biểu tượng của vinh hiển và lòng tri ân cội nguồn.

Tại phần thi, Emoura Phạm hoàn thành phần thi tương đối chắc chắn, kiểm soát chuyển động và không gặp sự cố dù phải mang thiết kế cồng kềnh.

Đại diện Việt Nam trong phần thi “Trang phục dân tộc”.

Kể từ khi nhập cuộc, Emoura Phạm nhanh chóng trở thành cái tên thu hút truyền thông quốc tế. Đại diện Việt Nam duy trì hình ảnh năng động, tự tin và chủ động giao lưu với các thí sinh.

Đến hiện tại, thành tích của đại diện Việt Nam là Top 10 Pre-Arrival (vòng bình chọn dành cho những thí sinh được yêu mến trước cuộc thi) và dẫn đầu bảng bình chọn Grand Day Experience, đồng thời là đại diện châu Á duy nhất góp mặt trong Top 10 ở hạng mục này. Ngoài ra, cô cũng có tên trong Top 15 ở phần thi tài năng.

Dù chưa có nhiều kinh nghiệm tại các cuộc thi sắc đẹp song Emoura Phạm lại đang được khán giả nước nhà đánh giá cao. Cô được xem là đại diện hội tụ đầy đủ những yếu tố mà cuộc thi đang hướng tới. Nhiều người cho rằng Emoura có cơ hội đem về chiếc vương miện thứ hai cho Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp này.

Chung kết Miss Grand International 2026 sẽ diễn ra vào ngày 10/10 tại Bangkok, Thái Lan.

Emoura Phạm, tên thật Turner Katherine Margaret, sinh năm 2000. Người đẹp mang hai dòng máu Việt - Anh, có mẹ là người Việt, bố là người Anh gốc Nam Phi. Người đẹp lớn lên tại Việt Nam, từng học tại các trường quốc tế trong nước trước khi sang Mỹ học phổ thông năm 15 tuổi. Sau đó, cô theo học chương trình nghệ thuật tại Irvine Valley College, California. Người đẹp cao 1m7, số đo ba vòng 80-60-92cm. Cô đăng quang Miss Grand Vietnam 2026 vào ngày 31/7 và trở thành đại diện Việt Nam tại đấu trường Miss Grand International.