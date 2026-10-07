Cát Tường nói về việc Trung Dũng 'ngoại tình'

Cát Tường và Trung Dũng có mối quan hệ thân thiết kéo dài khoảng 30 năm, từ những ngày đầu cùng bước chân vào con đường nghệ thuật. Dù nhiều năm qua mỗi người có một hành trình riêng, cả hai vẫn giữ tình bạn gắn bó và thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các hoạt động nghệ thuật.

Thời gian gần đây, Cát Tường và Trung Dũng tiếp tục gây chú ý khi cùng thực hiện talkshow Trung Dũng - Cát Tường: Thật và Giả. Sự ăn ý, những màn tương tác tự nhiên và cách cả hai thoải mái trêu chọc nhau khiến khán giả một lần nữa dành sự quan tâm đặc biệt cho cặp đôi. Không ít người còn nhiệt tình “ghép đôi” Cát Tường và Trung Dũng sau những màn tương tác thân mật trên chương trình.

Cát Tường đến nhà Trung Dũng ở Vĩnh Long au 30 năm quen biết.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu Cát Tường và Trung Dũng khiến khán giả chú ý khi đứng cạnh nhau. Trước đó, cả hai từng đóng chung phim Hạnh phúc bị đánh cắp và hóa thân thành vợ chồng trên màn ảnh. Những phân cảnh tình cảm cùng sự phối hợp ăn ý khiến hình ảnh Cát Tường - Trung Dũng từng được khán giả đặc biệt yêu thích, thậm chí có thời điểm xuất hiện những hiểu lầm về mối quan hệ ngoài đời của hai nghệ sĩ.

Sau hơn 30 năm đồng hành, Cát Tường và Trung Dũng vẫn giữ mối quan hệ thân thiết như anh em. Chính vì vậy, những câu chuyện đời thường được cả hai chia sẻ gần đây càng thu hút sự chú ý. Trong một lần đến nhà Trung Dũng ở Vĩnh Long, Cát Tường cũng bất ngờ nhắc đến chuyện cô từng bỏ lỡ một vai diễn đóng vợ đàn anh, từ đó hài hước nói rằng Trung Dũng đã “ngoại tình”.

Được biết trong một lần NSƯT Cát Tường chia sẻ khoảnh khắc khi lần đầu đến nhà Trung Dũng tại Vĩnh Long hồi tháng 8, nữ nghệ sĩ bất ngờ nhắc lại chuyện từng được mời đóng vai vợ của Trung Dũng nhưng phải bỏ vai vì lịch trình sang Mỹ.

Cát Tường và Trung Dũng hợp tác cùng nhau làm talkshow. Ảnh: FBNV

Theo Cát Tường, dù cả hai cùng lớn lên ở Vĩnh Long, nhà cách nhau không quá xa nhưng suốt nhiều năm chơi với nhau, cô chưa từng đến nhà Trung Dũng. Đây là lần đầu tiên sau khoảng 30 năm, nữ nghệ sĩ được đàn anh mời về nhà chơi. Trước đó, mỗi khi cả hai về Vĩnh Long dịp Tết, họ thường chỉ gặp nhau bên ngoài.

Trong cuộc trò chuyện, Cát Tường nhắc đến một vai diễn mà cô từng tiếc nuối vì không thể đảm nhận. Nữ nghệ sĩ cho biết cô có kế hoạch sang Mỹ thực hiện nội dung liên quan đến World Cup nên không thể sắp xếp lịch quay. Trước đó, cô được ê-kíp mời vào vai vợ của Trung Dũng và chính nam diễn viên cũng muốn cô nhận vai.

“Vai đó mời tôi trước tiên, nhưng vì dời lịch hoài, đúng lúc tôi kẹt lịch đi Mỹ nên đành ngậm ngùi chia tay”, Cát Tường chia sẻ.

Sau khi bỏ lỡ vai diễn, Trung Dũng vẫn tiếp tục tham gia dự án và có bạn diễn mới. Vì vậy, Cát Tường hài hước trêu đàn anh rằng anh đã “làm chồng người ta”, thậm chí nói vui rằng Trung Dũng đã “ngoại tình”.

Cách nói của Cát Tường mang màu sắc trêu chọc giữa hai người bạn lâu năm, không phải lời đề cập đến chuyện tình cảm ngoài đời. Trên thực tế, Cát Tường và Trung Dũng đã có hơn ba thập kỷ quen biết, cùng hoạt động nghệ thuật và nhiều lần được khán giả ghép đôi. Cả hai hiện xác nhận mối quan hệ ngoài đời là anh em, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết.

Trung Dũng và Cát Tường vào vai vợ chồng phim Hạnh phúc bị đánh cắp.

Trước đó, Cát Tường và Trung Dũng từng tạo dấu ấn khi đóng chung Hạnh phúc bị đánh cắp. Trong phim, hai nghệ sĩ hóa thân thành một cặp vợ chồng, thậm chí nhân vật của Cát Tường có tình tiết mang bầu. Hình ảnh trên màn ảnh chân thực đến mức một bộ phận khán giả từng hiểu lầm hai người là vợ chồng thật, thậm chí có người cho rằng Cát Tường mang thai với Trung Dũng.

Cát Tường từng cho biết cô không vội đính chính những hiểu lầm này vì cho rằng hình ảnh của cả hai trên phim tạo hiệu ứng tốt cho tác phẩm. Nữ nghệ sĩ khẳng định điều khán giả nhìn thấy là câu chuyện của nhân vật, còn ngoài đời cô và Trung Dũng chỉ là anh em thân thiết.

Chính sự ăn ý và thân thiết kéo dài nhiều năm khiến mỗi lần Cát Tường - Trung Dũng xuất hiện cùng nhau đều nhận được sự chú ý. Tuy nhiên, câu chuyện nữ nghệ sĩ gọi đàn anh là “ngoại tình” lần này thực chất bắt nguồn từ một vai diễn cô từng bỏ lỡ, qua đó cho thấy sự thân thiết và cách cả hai thoải mái trêu đùa nhau sau nhiều năm đồng hành.