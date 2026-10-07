'Gõ cửa chuyến tàu mỹ nam': Khán giả trực tiếp tham gia câu chuyện

Các thành viên nhóm nhạc UPRIZE giao lưu cùng khán giả vào tối 7.10

Tối 7.10, tại TP.HCM, MangoPlus ra mắt “Gõ cửa chuyến tàu mỹ nam”, dự án phim tương tác tiếp nối “Gõ cửa nhà mỹ nam” phát sóng cuối năm 2025. Ở dự án mới, khán giả trực tiếp đưa ra lựa chọn để tác động đến diễn biến câu chuyện, đồng thời khám phá những cách thể hiện tình cảm qua các tình huống của nhân vật.

“Gõ cửa nhà mỹ nam” từng ghi nhận hơn 50.000 lượt đăng ký trước, hơn 50 triệu lượt xem trên các nền tảng số và lọt Top 5 gameshow được thảo luận nhiều trên mạng xã hội sau 7 ngày ra mắt. Mô hình phim tương tác được xây dựng dựa trên việc khán giả tham gia vào diễn biến thông qua các lựa chọn và tuyến kịch bản khác nhau.

Với “Gõ cửa chuyến tàu mỹ nam”, MangoPlus tiếp tục phát triển hình thức này theo hướng nhập vai. Phim được xây dựng với 7 trạm dừng, tương ứng với 7 cung bậc cảm xúc. Tại mỗi điểm đến, khán giả đối diện với những tình huống hẹn hò và lựa chọn hướng phát triển câu chuyện. Qua đó, dự án khai thác chủ đề “ngôn ngữ tình yêu”, đồng thời đặt người xem vào vị trí trực tiếp tham gia vào câu chuyện.

Đông đảo khán giả trẻ tham gia giao lưu, tương tác

Tham gia dự án là các thành viên nhóm nhạc UPRIZE. Các thành viên lần lượt đảm nhận các nhân vật với tính cách và cách thể hiện tình cảm khác nhau. Những tình huống trong phim được xây dựng dựa trên lựa chọn của người xem, tạo ra các hướng diễn biến khác nhau.

Tại buổi giao lưu sau phần giới thiệu dự án tối 7.10, các thành viên UPRIZE chia sẻ về quá trình tham gia diễn xuất. LAVM cho biết bản thân không quá ngại khi thực hiện các cảnh tình cảm vì ngoài đời cũng có tính cách nhẹ nhàng, tình cảm. Kỷ niệm đáng nhớ nhất với nam ca sĩ là cảnh cuối, khi hoàn thành phần quay, cũng là lúc cả ê kíp được nghỉ.

PN nói rằng sau khi xem lại những thước phim của mình, anh cảm thấy khá ngại vì chưa quen với hình ảnh này. Vốn hướng nội, PN cho rằng những cảnh liên quan đến âm nhạc, chơi đàn và ca hát giúp anh nhập vai tự nhiên hơn.

Bảy thành viên trong nhóm nhạc UPRIZE tham gia dự án

Với Wonbi, một số hành động trong phim là những điều anh chưa từng thực hiện ngoài đời. Tuy nhiên, nam ca sĩ cho biết tính cách nhân vật có nhiều điểm tương đồng với mình, nhất là cách quan tâm người khác từ những chi tiết nhỏ. Wonbi dẫn lại tình huống khi PN bị trật chân trong phòng tập, anh lấy chai xịt giảm đau từ trong túi ra hỗ trợ, hoặc chủ động lấy dù khi trời mưa.

Leon lại cho rằng bản thân không cảm thấy ngại với các cảnh quay. Anh nhận xét nhân vật trong phim có tính cách hài hước, khá giống mình ngoài đời.

OD, người được các thành viên nhận xét là người có khả năng thoại nhanh, cho biết trong quá trình quay đã chủ động điều chỉnh một số lời thoại và đề xuất thêm cảnh để các phân đoạn tự nhiên hơn.

Dylan chia sẻ việc học thoại là một trong những phần mất nhiều thời gian. Anh phải tập lại nhiều lần và điều chỉnh lời thoại để cách thể hiện nhẹ nhàng, phù hợp với tính cách của mình.

Trong khi đó, Bex cho biết sau khi xem phim anh cảm thấy các phân đoạn được xây dựng theo hướng đẹp và lãng mạn. Theo Bex, ê kíp xây dựng nhân vật dựa trên tính cách của các thành viên UPRIZE nên việc nhập vai tương đối thuận lợi, dù một số chi tiết vẫn khác với con người ngoài đời của anh. Bex cho biết bản thân khá hướng nội và chỉ thể hiện tình cảm nhiều hơn khi ở bên gia đình.

Khán giả trẻ hào hứng giao lưu cùng thần tượng

Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Quế Tiên, Phó Tổng Giám đốc MangoPlus cho biết, dự án được xây dựng với mục tiêu đưa khán giả từ vị trí người xem trở thành người trực tiếp tham gia vào câu chuyện. Theo bà, mỗi quyết định của khán giả có thể tạo nên những tuyến truyện khác nhau cùng nghệ sĩ, đồng thời tạo điều kiện để người hâm mộ thảo luận và chia sẻ nội dung liên quan đến bộ phim.

“Gõ cửa chuyến tàu mỹ nam” dự kiến lên sóng lúc 21h ngày 16.10.2026 trên ứng dụng giải trí trực tuyến MangoPlus.