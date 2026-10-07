Gặp lại 'Em bé Hà Nội' trên sóng truyền hình Hà Nội

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng ngày lễ lớn của Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội sẽ ra mắt khán giả chuyên mục “Hẹn với phim Việt”.

Cảnh trong phim "Em bé Hà Nội". Ảnh: Đoàn phim

Đây sẽ là cuộc hẹn để những người yêu mến điện ảnh nước nhà lần lượt được thưởng thức những tác phẩm kinh điển đã ghi dấu trong lịch sử điện ảnh và cả những bộ phim mang hơi thở của cuộc sống hôm nay.

Chương trình được thực hiện từ ngày 8-10, vào lúc 20h30, với mục đích đưa di sản điện ảnh Việt đến gần công chúng, với mỗi cuộc hẹn là một lần cánh cửa điện ảnh Việt mở ra. Ở đó, người xem được thưởng thức những tác phẩm điện ảnh Việt theo cách riêng của mỗi người, đúng như thông điệp của chương trình “Mỗi bộ phim - một câu chuyện để khám phá”.

Bộ phim "Em bé Hà Nội" xoay quanh cô bé Ngọc Hà và hành trình tìm gia đình. Ảnh: Đoàn phim

Trong cuộc hẹn đầu tiên với phim Việt, bộ phim “Em bé Hà Nội” sẽ được trình chiếu. Đây là một trong những tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh cách mạng Việt Nam, do đạo diễn, NSND Hải Ninh thực hiện, lấy bối cảnh Hà Nội năm 1972, khi đế quốc Mỹ rải bom phá hoại miền Bắc.

Câu chuyện xoay quanh bé Ngọc Hà (do NSND Lan Hương thủ vai), một cô bé 12 tuổi sống tại phố Khâm Thiên. Giữa bom đạn chiến tranh, Ngọc Hà cùng chiếc vĩ cầm lặng lẽ đi tìm cha, vượt qua những đau thương, khói lửa trong những ngày Hà Nội đổ máu.

Hành trình của em gặp nhiều người tốt bụng hỗ trợ em. Ảnh: Đoàn phim

Trên đường đi, em đã gặp những người lính, đồng đội của cha em và vô số đồng bào tốt bụng. Họ đã cùng em chia sẻ khó khăn, mất mát, giúp Ngọc Hà đoàn tụ với em gái, nhưng mẹ bé đã hy sinh khi đang che chở cho các bạn nhỏ, lúc thành phố bị dội bom. Hành trình của cô gái nhỏ đã lay động trái tim cả dân tộc, là biểu tượng của tinh thần Hà Nội- bất khuất, kiên cường.

“Em bé Hà Nội” đã tái hiện lại những ngày tháng hào hùng của quân và dân Thủ đô, khi nước mắt và lòng dũng cảm hòa thành một bản hùng ca tráng lệ. Thông qua câu chuyện cảm động của Ngọc Hà, bộ phim còn phản ánh chân thực cuộc sống của người dân Hà Nội trong những ngày tháng chiến tranh ác liệt.

Với tài diễn xuất của Lan Hương, các diễn viên Trà Giang, Thế Anh…, cùng với sự đạo diễn tài ba của NSND Hải Ninh, “Em bé Hà Nội” đã giành được nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có giải Bông sen vàng tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ III năm 1975 và giải Đặc biệt tại Liên hoan Phim quốc tế Matxcơva (Liên Xô cũ) ngay trong năm ra mắt.