Lời cảnh báo của Gullit về Mainoo

Gullit đưa ra lời khuyên cho MU về Mainoo.

Chia sẻ trên chương trình ComeOn hôm 18/9, huyền thoại Ruud Gullit cho rằng MU cần tránh việc đặt cho Mainoo những kỳ vọng hoặc danh xưng quá sớm.

“Mainoo là một cầu thủ rất kỹ thuật. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn còn trẻ và chúng ta cần cho cậu ấy thời gian. Đừng ngay lập tức nói rằng cậu ấy là cầu thủ hay nhất mà chúng ta từng chứng kiến”, Gullit chia sẻ.

Theo cựu danh thủ Hà Lan, Mainoo cần được thi đấu bên cạnh những cầu thủ giàu kinh nghiệm để học hỏi và hoàn thiện khả năng xử lý tình huống. Những bài học trong tập luyện cũng đóng vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển của tiền vệ MU.

Mainoo từng trải qua giai đoạn khó khăn dưới thời Ruben Amorim, nhưng phong độ của anh cải thiện đáng kể ở nửa sau mùa giải 2025/26. Sự hồi sinh đó giúp tiền vệ 21 tuổi trở lại đội tuyển Anh và có tên trong danh sách tham dự World Cup 2026.

Kể từ khi Carrick tiếp quản chiếc ghế HLV tại Old Trafford, Mainoo trở thành một trong những nhân tố quan trọng ở tuyến giữa. Anh đá chính 3 trong 4 trận đầu tiên của MU tại Premier League và đóng góp một kiến tạo trong trận hòa 2-2 trước Everton.

Tính trên mọi đấu trường mùa này, Mainoo đã ra sân cả 6 trận và thường xuyên được Carrick bố trí đá cặp cùng Youri Tielemans. Anh cũng đá chính ở trận mở màn Champions League gặp Sabah, trước khi ngồi dự bị trong thất bại trước Brighton tại Carabao Cup.

Mainoo nhận kỳ vọng lớn tại MU. Ảnh: Reuters.

Gullit cũng nhấn mạnh rằng MU hiện vẫn đang trong quá trình chuyển giao. Điều này khiến việc duy trì phong độ ổn định trở thành thử thách lớn đối với một cầu thủ trẻ như Mainoo.

“Bạn không thể kỳ vọng cậu ấy ở độ tuổi này dẫn dắt cả đội. Mainoo sẽ có những trận đấu hay và cả những trận đấu không tốt. Điều đó hoàn toàn bình thường với một cầu thủ trẻ”, Gullit nhận định.

Mainoo sẽ tiếp tục có cơ hội thể hiện bản thân khi được triệu tập lên đội tuyển Anh trong đợt FIFA Days tháng 10 dưới thời HLV Thomas Tuchel. Tại World Cup 2026, Mainoo nhận nhiều kỳ vọng nhưng không thi đấu phút nào cho tuyển Anh.

Với MU, sự tiến bộ của Mainoo là tín hiệu tích cực trong quá trình xây dựng lại tuyến giữa. Tuy nhiên, như Gullit nhấn mạnh, tiền vệ 21 tuổi cần thời gian tích lũy kinh nghiệm để hướng tới sự ổn định lâu dài tại Old Trafford.

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.