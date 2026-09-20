Liverpool bắt đầu biết thắng những trận khó chịu

Alexander Isak ghi bàn duy nhất giúp Liverpool thắng Bournemouth 1-0 ở vòng 5 Premier League tối 20/9.

Liverpool không tạo ra thế trận áp đảo tại Vitality. Trong hiệp một, đội khách chơi chậm, tuyến giữa thiếu cân bằng và Alexander Isak gần như không nhận được bóng ở những vị trí thuận lợi. Cơ hội đáng kể nhất thậm chí thuộc về Bournemouth, khi Alisson phải cứu thua trước cú dứt điểm của Evanilson.

Tình thế chỉ thay đổi sau giờ nghỉ. Cody Gakpo xử lý quyết liệt bên cánh phải trước khi bóng đến vị trí của Isak, người dứt điểm ghi bàn duy nhất ở phút 58. Đó là bàn thứ tư của tiền đạo người Thụy Điển tại Premier League mùa này.

Nhưng bàn thắng của Isak không phải khác biệt duy nhất so với những trận đầu mùa của Liverpool. Sau khi dẫn trước, đội bóng của Andoni Iraola không cố biến trận đấu thành màn đôi công. Họ giảm nhịp độ, giữ đội hình chặt hơn và ưu tiên bảo vệ lợi thế.

Đó là điều Liverpool cần sau khởi đầu không thật sự tốt. Trước vòng 5, họ chỉ thắng một và hòa 3 trận tại Premier League. Không ít thời điểm, đội bóng của Iraola kiểm soát bóng nhiều nhưng thiếu sự cân bằng cần thiết để biến ưu thế thành kết quả.

Trận gặp Bournemouth cũng chưa giải quyết những vấn đề đó. Florian Wirtz tiếp tục có một ngày khó khăn, trong khi Liverpool không tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng. Isak cũng khá mờ nhạt trước khi xuất hiện đúng lúc để ghi bàn.

Liverpool có 9 điểm sau 5 vòng và vẫn bất bại tại Premier League mùa này.

Liverpool lần này không cần mọi mắt xích hoạt động tốt. Khi Bournemouth tăng sức ép, hàng thủ đội khách đứng vững. Jeremy Jacquet xử lý tốt nhiều tình huống phản công, còn Alisson tiếp tục mang lại sự an toàn phía sau.

Những điều chỉnh của Iraola cũng cho thấy cách Liverpool tiếp cận phần cuối trận. Trey Nyoni được đưa vào để tăng khả năng che chắn trước hàng phòng ngự. Liverpool chấp nhận lùi đội hình, nhường thêm không gian cho Bournemouth và tập trung giữ tỷ số thay vì mạo hiểm tìm bàn thứ hai.

Không có nhiều điều đẹp mắt trong cách Liverpool kết thúc trận đấu. Nhưng với một đội mới thắng một trong 4 vòng đầu, việc rời sân khách với tỷ số 1-0 quan trọng hơn một màn trình diễn hào nhoáng.

Liverpool hiện có 9 điểm sau 5 vòng và vẫn bất bại tại Premier League. Họ chưa đạt đến trạng thái mà Iraola mong muốn, đặc biệt khi một số cầu thủ tấn công vẫn chưa tìm được sự ổn định.

Dù vậy, chuyến làm khách tại Bournemouth cho thấy một thay đổi đáng chú ý. Liverpool có thể thắng ngay cả khi Isak chỉ cần một cơ hội, Wirtz chơi không tốt và toàn đội không tạo được thế trận vượt trội.

Một mùa giải dài luôn có những trận như vậy. Đội bóng không thể tuần nào cũng chơi hay, nhưng cần biết cách lấy ba điểm khi thế trận không diễn ra theo ý muốn. Liverpool từng đánh rơi điểm ở những trận đấu khó chịu như thế trong giai đoạn đầu mùa. Tại Vitality, họ không lặp lại điều đó.