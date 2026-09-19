MU đón tin vui từ Baleba

Baleba tiến gần tới việc trở lại chơi bóng.

Theo The Athletic, tiền vệ người Cameroon đã trở lại tập luyện và khả năng đủ thể trạng để được HLV Michael Carrick điền tên vào danh sách thi đấu. Tuy nhiên, ban huấn luyện MU được cho là không muốn mạo hiểm với Baleba sau chấn thương mắt cá chân. Một phương án thận trọng là giữ cầu thủ 22 tuổi ở lại Carrington trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia, thay vì để anh trở về Cameroon thi đấu. Khoảng thời gian này cũng giúp Baleba có thêm thời gian hồi phục hoàn toàn và tích lũy thể lực.

MU chi 65 triệu bảng để chiêu mộ Baleba từ Brighton trong hè 2026. Tân binh này gặp vấn đề thể lực ở giai đoạn tiền mùa giải, nhưng chấn thương không khiến đội chủ sân Old Trafford thay đổi kế hoạch. Carrick đánh giá cao Baleba và từng mô tả anh là một cầu thủ chất lượng, có khả năng mang đến diện mạo hoàn toàn khác cho tuyến giữa "Quỷ đỏ". Dù vậy, việc đẩy nhanh quá trình trở lại của cầu thủ này có thể tiềm ẩn rủi ro.

Sau trận gặp Fulham, MU sẽ bước vào quãng nghỉ 20 ngày nhường chỗ cho loạt trận đội tuyển quốc gia. Vì thế, Baleba có thể được trao thêm thời gian để đạt trạng thái tốt nhất trước khi trở lại thi đấu. Theo kế hoạch thận trọng hơn, tiền vệ 65 triệu bảng có thể chờ đến cuộc tiếp đón Tottenham tại Old Trafford ngày 10/10 để ra mắt. Đây được xem là lựa chọn an toàn thay vì mạo hiểm với một cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương.

Ở trận gặp Fulham, Youri Tielemans và Kobbie Mainoo khả năng đảm nhiệm tuyến giữa sau khi Andrey Santos gây thất vọng trong cuộc đối đầu Brighton.

Carrick đang chịu sức ép đáng kể khi MU chỉ đứng thứ 13 sau 4 vòng Premier League. Việc bị loại sớm khỏi Carabao Cup càng khiến trận đấu với Fulham trở nên quan trọng. Một thất bại nữa sẽ khiến áp lực lên nhà cầm quân người Anh tăng đáng kể.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.