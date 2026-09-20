Hưng Yên FC gây sốt khi loại HAGL khỏi cúp Quốc gia

Do sân Pleiku không đáp ứng yêu cầu về mặt sân, HAGL phải chuyển địa điểm thi đấu sang sân Quy Nhơn. Đây cũng là sân nằm trong địa bàn tỉnh Gia Lai sau sáp nhập. Trước đối thủ từ giải hạng Nhất được đánh giá thấp hơn, HAGL đã trải qua 90 phút đáng quên.

Hưng Yên FC nhập cuộc đầy tự tin và cho thấy họ không đến Quy Nhơn với tâm thế của một đội bóng hạng dưới. Đội khách tổ chức phòng ngự chặt chẽ, đồng thời chủ động tìm kiếm cơ hội từ những pha phản công.

Hưng Yên FC (xanh) tạo cú sốc, loại HAGL khỏi cúp Quốc gia

Sau 45 phút đầu tiên không có bàn thắng, trận đấu bất ngờ nóng lên ngay khi hiệp hai bắt đầu. Chỉ 10 phút sau giờ nghỉ, Hưng Yên FC có bàn mở tỉ số.

Phút 55, Joseph Khalio bứt tốc bên cánh trước khi thực hiện đường căng ngang thuận lợi vào khu vực cấm địa. Nguyễn Đăng Dương xuất hiện đúng lúc, đệm bóng cận thành tung lưới HAGL, đưa Hưng Yên vượt lên dẫn trước 1-0.

Niềm vui của đội khách chỉ kéo dài 6 phút. Phút 61, HAGL đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát nhờ khoảnh khắc xử lý đẳng cấp của Jacintho Matheus. Tuy nhiên, HAGL không thể duy trì sự ổn định cần thiết. Khi thế trận đang ở trạng thái giằng co, hàng thủ đội bóng phố núi lại mắc sai lầm nghiêm trọng.

Phút 74, Joseph Khalio tận dụng tình huống HAGL để mất bóng, thoát xuống đối mặt thủ môn rồi thực hiện cú lốp bóng kỹ thuật, đưa Hưng Yên FC một lần nữa vượt lên.

Chưa kịp ổn định đội hình, HAGL tiếp tục nhận thêm đòn đau. Chỉ 3 phút sau, Khalio hoàn tất cú đúp bằng một pha xử lý cá nhân ấn tượng. Ngoại binh của Hưng Yên FC đi bóng vượt qua hai cầu thủ HAGL trước khi dứt điểm trong vòng cấm, nâng tỉ số lên 3-1.

Phải đến phút bù giờ thứ tư, HAGL mới rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3. Matheus thực hiện thành công quả phạt đền sau khi chính anh bị Trịnh Đức Lợi kéo ngã trong vòng cấm.

Bàn thắng đến quá muộn để giúp HAGL tránh khỏi thất bại. Chung cuộc, Hưng Yên FC giành chiến thắng 3-2 và tạo nên một trong những bất ngờ đáng chú ý nhất ở vòng loại cúp Quốc gia 2026/27.

Với HAGL, đây là trận thua thứ ba liên tiếp kể từ đầu mùa. Trước đó, đội bóng phố núi lần lượt thất bại 0-4 trước Nam Định và 1-3 trước Hải Phòng tại V-League. Tính cả trận đấu với Hưng Yên, HAGL đã phải nhận tới 10 bàn thua chỉ sau 3 trận.