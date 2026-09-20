Man City thắng 5-3 nhưng để lộ vấn đề

Man City thắng Sunderland 5-3 ở vòng 5 Premier League tối 20/9, qua đó duy trì thành tích toàn thắng từ đầu mùa.

Man City có được điều quan trọng nhất là ba điểm. Một ngày sau khi Arsenal bất ngờ thua Brighton 0-3, đội bóng của Enzo Maresca tận dụng cơ hội để tạo khoảng cách với đối thủ cạnh tranh. Sau 5 vòng, Man City giành trọn 15 điểm và tiếp tục dẫn đầu Premier League.

Tuy nhiên, tỷ số 5-3 phản ánh một trận đấu không dễ dàng với đội chủ sân Etihad. Sunderland ba lần chọc thủng lưới Gianluigi Donnarumma và có thời điểm khiến Man City phải vất vả giữ lợi thế.

Brian Brobbey là người gây ra phần lớn vấn đề. Tiền đạo Sunderland ghi cả ba bàn cho đội khách, trở thành cầu thủ đầu tiên của CLB lập hat-trick tại Premier League kể từ Jermain Defoe năm 2016. Sunderland thậm chí hai lần gỡ hòa 1-1 rồi 2-2 và rút ngắn tỷ số xuống 3-4 trong hiệp hai.

Brian Brobbey ghi cả ba bàn của Sunderland và trở thành cầu thủ đầu tiên của CLB lập hat-trick tại Premier League kể từ Jermain Defoe năm 2016.

Man City vẫn giải quyết được trận đấu nhờ chất lượng hàng công. Antoine Semenyo lập cú đúp, trong khi Enzo Fernandez, Rayan Cherki và Erling Haaland cũng ghi bàn. Đáng chú ý, 4 cầu thủ khác nhau cùng lập công, cho thấy nguồn bàn thắng của đội bóng thành Manchester không chỉ phụ thuộc vào Haaland.

Tiền đạo người Na Uy vẫn xuất hiện khi Man City cần kết thúc trận đấu. Bàn thắng của Haaland ở phút 81 nâng tỷ số lên 5-3 và chặn đứng nỗ lực trở lại của Sunderland.

Nếu hàng công mang lại sự yên tâm, cách Man City phòng ngự lại đặt ra câu hỏi. Sunderland tung ra 14 cú sút và nhiều lần đặt khung thành Donnarumma vào tình trạng báo động. Ruben Dias thậm chí phải có một pha cứu bóng ngay trên vạch vôi để giữ lợi thế cho đội chủ nhà.

Đây là sự khác biệt đáng chú ý so với trận derby Manchester trước đó. Man City từng bảo vệ thành công chiến thắng 1-0 trước MU dù phải chơi phần lớn thời gian với 10 người. Chỉ một vòng sau, họ lại để Sunderland ghi ba bàn ngay tại Etihad.

Brobbey cũng cho thấy Man City có thể gặp vấn đề khi đối phương đưa bóng nhanh ra phía sau hàng thủ. Sunderland không kiểm soát trận đấu nhiều hơn, nhưng vẫn tìm được cơ hội đủ tốt để khiến hàng phòng ngự chủ nhà liên tục phải xử lý trong thế quay về.

Man City thắng Sunderland 5-3 ở vòng 5 Premier League tối 20/9, qua đó duy trì thành tích toàn thắng từ đầu mùa.

Maresca vì thế có lý do để hài lòng với hàng công nhưng khó bỏ qua ba bàn thua. Man City không phải trận nào cũng có thể ghi 5 bàn để bù lại những sai sót phía sau.

Dù vậy, xét trên bảng xếp hạng, cuối tuần này vẫn diễn ra theo hướng có lợi cho Man City. Arsenal trắng tay trước Brighton, trong khi đội chủ sân Etihad giành chiến thắng thứ năm liên tiếp và tạo khoảng cách 3 điểm với nhà đương kim vô địch.

Sau 5 vòng, Man City là đội duy nhất còn toàn thắng tại Premier League. Họ đang có kết quả tốt nhất có thể, nhưng trận thắng Sunderland cũng cho Maresca thêm một vấn đề cần giải quyết: làm thế nào để đội bóng không cần ghi 5 bàn mới chắc chắn có ba điểm.