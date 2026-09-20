Thống kê trận đấu Parma 2-1 Genoa: P. Almqvist tỏa sáng, Parma giành trọn 3 điểm

Việc có nhà tài trợ riêng trong năm 2026 giúp đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có thêm nguồn lực phục vụ tập luyện, tập huấn và thi đấu, trong bối cảnh đội tuyển đang hướng tới các nhiệm vụ quốc tế, trước mắt là Asian Games 2026 tại Nhật Bản.